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КНДР направит экономическую делегацию в Иран - РИА Новости, 24.04.2024
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00:22 24.04.2024 (обновлено: 00:47 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/delegatsiya-1941899572.html
КНДР направит экономическую делегацию в Иран
КНДР направит экономическую делегацию в Иран - РИА Новости, 24.04.2024
КНДР направит экономическую делегацию в Иран
КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. РИА Новости, 24.04.2024
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иран
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в мире
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи."КНДР направляет экономическую делегацию в Иран", - говорится в сообщении агентства.
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иран, кндр (северная корея), в мире
Иран, КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР направит экономическую делегацию в Иран

Рёнхап: КНДР отправит экономическую делегацию в Иран

© РИА Новости / Мария Фролова | Перейти в медиабанкЦентральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне
Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Фролова
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Центральная площадь имени основателя КНДР Ким Ир Сена в Пхеньяне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.
"КНДР направляет экономическую делегацию в Иран", - говорится в сообщении агентства.
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