https://ria.ru/20240424/delegatsiya-1941899572.html
КНДР направит экономическую делегацию в Иран
КНДР направит экономическую делегацию в Иран - РИА Новости, 24.04.2024
КНДР направит экономическую делегацию в Иран
КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T00:22
2024-04-24T00:22
2024-04-24T00:47
иран
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи."КНДР направляет экономическую делегацию в Иран", - говорится в сообщении агентства.
https://ria.ru/20240423/rnkhap-1941656161.html
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иран, кндр (северная корея), в мире
Иран, КНДР (Северная Корея), В мире
КНДР направит экономическую делегацию в Иран
Рёнхап: КНДР отправит экономическую делегацию в Иран