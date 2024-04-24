https://ria.ru/20240424/delegatsiya-1941899572.html

КНДР направит экономическую делегацию в Иран

КНДР направит экономическую делегацию в Иран - РИА Новости, 24.04.2024

КНДР направит экономическую делегацию в Иран

КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T00:22

2024-04-24T00:22

2024-04-24T00:47

иран

кндр (северная корея)

в мире

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. КНДР направляет экономическую делегацию в Иран, передает южнокорейское агентство Ренхап со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Северной Кореи."КНДР направляет экономическую делегацию в Иран", - говорится в сообщении агентства.

https://ria.ru/20240423/rnkhap-1941656161.html

иран

кндр (северная корея)

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иран, кндр (северная корея), в мире