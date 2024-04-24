Рейтинг@Mail.ru
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе" - РИА Новости, 24.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:00 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/britaniya-1941986942.html
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе"
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе" - РИА Новости, 24.04.2024
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе"
Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:00
2024-04-24T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
тони радакин
риши сунак
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a2dfeefa5396ce7d9b72eea0c57114bd.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные расходы позволит ускоренно подготовиться к опасной эпохе и извлечь уроки из украинского конфликта. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. "Самое главное, что, взяв на себя обязательство тратить 2,5% национального богатств на оборону, мы можем ускорить наши усилия по реализации уроков украинской войны, а также подготовиться к более опасной эпохе", – написал адмирал.Так, утверждает Радакин, страна может удвоить инвестиции в боеприпасы и перестроить отношения с поставщиками оборонной продукции для быстрых поставок вооружений. Кроме того, в Британии необходимо создать более благоприятные условия для людей, желающих служить стране. Третьим аспектом адмирал называет развитие технологий. "Мы должны рассмотреть возможность создания ракетных батальонов дальнего действия для британской армии и быстроходных ударных катеров для военно-морского флота. Нашим авианосцы могут стать первыми в мире, на которых будет размещено полностью безэкипажное авиакрыло. У Королевских ВВС есть возможность увеличить число беспилотников с десятков до тысяч. Все эти и другие возможности теперь доступны", – добавил он. По его словам, в мире настали тревожные времена, когда соперничество перешло в противостояние, а страны открыто враждуют. Как считает Радакин, наблюдаемые противостояния представляют битву идей между "воинственной" Россией и "динамичной, демократической" Украиной, "безрассудным" Ираном и "ответственными" странами Ближнего Востока, между Китаем, "который считает, что может доминировать и принуждать", и "странами, которые разделяют приверженность открытой и свободной международной системе".
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html
https://ria.ru/20240415/britaniya-1940145233.html
великобритания
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0f/1871783214_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_33131ccec01b1e5aaa8a51b452786fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, великобритания, россия, украина, тони радакин, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Тони Радакин, Риши Сунак
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе"

Адмирал Радакин: рост расходов на оборону позволит подготовиться к опасной эпохе

© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкФлаги Великобритании в Лондоне
Флаги Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в медиабанк
Флаги Великобритании в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные расходы позволит ускоренно подготовиться к опасной эпохе и извлечь уроки из украинского конфликта.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году.
Изображение сгенерировано ИИ
"Украинцы потеряют еще территории": Запад ищет ответ на наступление России
Вчера, 08:00
"Самое главное, что, взяв на себя обязательство тратить 2,5% национального богатств на оборону, мы можем ускорить наши усилия по реализации уроков украинской войны, а также подготовиться к более опасной эпохе", – написал адмирал.
Так, утверждает Радакин, страна может удвоить инвестиции в боеприпасы и перестроить отношения с поставщиками оборонной продукции для быстрых поставок вооружений. Кроме того, в Британии необходимо создать более благоприятные условия для людей, желающих служить стране. Третьим аспектом адмирал называет развитие технологий.
"Мы должны рассмотреть возможность создания ракетных батальонов дальнего действия для британской армии и быстроходных ударных катеров для военно-морского флота. Нашим авианосцы могут стать первыми в мире, на которых будет размещено полностью безэкипажное авиакрыло. У Королевских ВВС есть возможность увеличить число беспилотников с десятков до тысяч. Все эти и другие возможности теперь доступны", – добавил он.
Британские военные - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
В Лондоне признали наличие британских военнослужащих на Украине
29 февраля, 19:16
По его словам, в мире настали тревожные времена, когда соперничество перешло в противостояние, а страны открыто враждуют.
Как считает Радакин, наблюдаемые противостояния представляют битву идей между "воинственной" Россией и "динамичной, демократической" Украиной, "безрассудным" Ираном и "ответственными" странами Ближнего Востока, между Китаем, "который считает, что может доминировать и принуждать", и "странами, которые разделяют приверженность открытой и свободной международной системе".
Дэвид Кэмерон - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
В Британии рассказали, почему не помогают Украине сбивать дроны
15 апреля, 13:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВеликобританияРоссияУкраинаТони РадакинРиши Сунак
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала