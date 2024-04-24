https://ria.ru/20240424/britaniya-1941986942.html
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе"
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе" - РИА Новости, 24.04.2024
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе"
Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:00
2024-04-24T13:00
2024-04-24T13:00
специальная военная операция на украине
в мире
великобритания
россия
украина
тони радакин
риши сунак
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные расходы позволит ускоренно подготовиться к опасной эпохе и извлечь уроки из украинского конфликта. Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году. "Самое главное, что, взяв на себя обязательство тратить 2,5% национального богатств на оборону, мы можем ускорить наши усилия по реализации уроков украинской войны, а также подготовиться к более опасной эпохе", – написал адмирал.Так, утверждает Радакин, страна может удвоить инвестиции в боеприпасы и перестроить отношения с поставщиками оборонной продукции для быстрых поставок вооружений. Кроме того, в Британии необходимо создать более благоприятные условия для людей, желающих служить стране. Третьим аспектом адмирал называет развитие технологий. "Мы должны рассмотреть возможность создания ракетных батальонов дальнего действия для британской армии и быстроходных ударных катеров для военно-морского флота. Нашим авианосцы могут стать первыми в мире, на которых будет размещено полностью безэкипажное авиакрыло. У Королевских ВВС есть возможность увеличить число беспилотников с десятков до тысяч. Все эти и другие возможности теперь доступны", – добавил он. По его словам, в мире настали тревожные времена, когда соперничество перешло в противостояние, а страны открыто враждуют. Как считает Радакин, наблюдаемые противостояния представляют битву идей между "воинственной" Россией и "динамичной, демократической" Украиной, "безрассудным" Ираном и "ответственными" странами Ближнего Востока, между Китаем, "который считает, что может доминировать и принуждать", и "странами, которые разделяют приверженность открытой и свободной международной системе".
https://ria.ru/20240424/zapad-1941855369.html
https://ria.ru/20240229/ukraina-1930337866.html
https://ria.ru/20240415/britaniya-1940145233.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, великобритания, россия, украина, тони радакин, риши сунак
Специальная военная операция на Украине, В мире, Великобритания, Россия, Украина, Тони Радакин, Риши Сунак
Британский адмирал заявил о подготовке к "опасной эпохе"
Адмирал Радакин: рост расходов на оборону позволит подготовиться к опасной эпохе
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Начальник штаба обороны Великобритании, адмирал сэр Тони Радакин заявил в статье для издания Telegraph
, что обязательство по выделению 2,5% ВВП на оборонные расходы позволит ускоренно подготовиться к опасной эпохе и извлечь уроки из украинского конфликта.
Накануне премьер-министр Великобритании Риши Сунак
объявил о намерении добиться увеличения оборонных расходов страны до 2,5% ВВП к 2030 году.
"Самое главное, что, взяв на себя обязательство тратить 2,5% национального богатств на оборону, мы можем ускорить наши усилия по реализации уроков украинской войны, а также подготовиться к более опасной эпохе", – написал адмирал.
Так, утверждает Радакин, страна может удвоить инвестиции в боеприпасы и перестроить отношения с поставщиками оборонной продукции для быстрых поставок вооружений. Кроме того, в Британии необходимо создать более благоприятные условия для людей, желающих служить стране. Третьим аспектом адмирал называет развитие технологий.
"Мы должны рассмотреть возможность создания ракетных батальонов дальнего действия для британской армии и быстроходных ударных катеров для военно-морского флота. Нашим авианосцы могут стать первыми в мире, на которых будет размещено полностью безэкипажное авиакрыло. У Королевских ВВС есть возможность увеличить число беспилотников с десятков до тысяч. Все эти и другие возможности теперь доступны", – добавил он.
По его словам, в мире настали тревожные времена, когда соперничество перешло в противостояние, а страны открыто враждуют.
Как считает Радакин, наблюдаемые противостояния представляют битву идей между "воинственной" Россией
и "динамичной, демократической" Украиной
, "безрассудным" Ираном
и "ответственными" странами Ближнего Востока
, между Китаем
, "который считает, что может доминировать и принуждать", и "странами, которые разделяют приверженность открытой и свободной международной системе".