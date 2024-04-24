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Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы - РИА Новости, 24.04.2024
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07:33 24.04.2024 (обновлено: 07:40 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/boepripasy-1941918620.html
Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы
Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы - РИА Новости, 24.04.2024
Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы
ВСУ увеличили частоту использования химических боеприпасов на сватовском и кременском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T07:33
2024-04-24T07:40
в мире
донбасс
луганская народная республика
кременная
андрей марочко
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили частоту использования химических боеприпасов на сватовском и кременском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов", - сообщил Марочко. По его словам, в районах населенных пунктов Кременная и Лисичанск отмечается увеличение сбросов с украинских дронов кустарных боеприпасов с различными химическими отравляющими веществами. "При химических атаках боевиками используются фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервнопаралитическим и раздражающим действием", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html
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в мире, донбасс, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Донбасс, Луганская Народная Республика, Кременная, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины
Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы

Марочко: ВСУ увеличили частоту применения химбоеприпасов под Сватово и Кременной

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777 - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы М777. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили частоту использования химических боеприпасов на сватовском и кременском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов", - сообщил Марочко.
По его словам, в районах населенных пунктов Кременная и Лисичанск отмечается увеличение сбросов с украинских дронов кустарных боеприпасов с различными химическими отравляющими веществами.
"При химических атаках боевиками используются фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервнопаралитическим и раздражающим действием", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.
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В миреДонбассЛуганская Народная РеспубликаКременнаяАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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