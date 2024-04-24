https://ria.ru/20240424/boepripasy-1941918620.html

Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы

Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы - РИА Новости, 24.04.2024

Марочко рассказал, где ВСУ применяют химические боеприпасы

ВСУ увеличили частоту использования химических боеприпасов на сватовском и кременском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт,... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T07:33

2024-04-24T07:33

2024-04-24T07:40

в мире

донбасс

луганская народная республика

кременная

андрей марочко

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 24 апр - РИА Новости. ВСУ увеличили частоту использования химических боеприпасов на сватовском и кременском участках фронта в Донбассе, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "На Сватовском и Кременском участке противник увеличил частоту использования химических боеприпасов", - сообщил Марочко. По его словам, в районах населенных пунктов Кременная и Лисичанск отмечается увеличение сбросов с украинских дронов кустарных боеприпасов с различными химическими отравляющими веществами. "При химических атаках боевиками используются фосфорные, хлористые, азотистые компоненты, а также неустановленные аэрозоли, обладающие нервнопаралитическим и раздражающим действием", - сказал Марочко, ссылаясь на собственные источники.

https://ria.ru/20240410/khimoruzhie-1938968780.html

донбасс

луганская народная республика

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в мире, донбасс, луганская народная республика, кременная, андрей марочко, вооруженные силы украины