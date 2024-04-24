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Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:17 24.04.2024 (обновлено: 16:58 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/blinovskiy-1942074438.html
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны - РИА Новости, 24.04.2024
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны
Силовики проверяют законность контракта супруга "Королевы марафонов" Алексея Блиновского с Министерством обороны России, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:17
2024-04-24T16:58
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
алексей блиновский
эльман пашаев
елена блиновская
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики проверяют законность контракта супруга "Королевы марафонов" Алексея Блиновского с Министерством обороны России, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Устанавливается, насколько законно Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны", — сказал он.Как пояснил собеседник агентства, следствие изучает, на каких основаниях Блиновский подписал контракт и уведомил ли он оборонное ведомство о своем статусе обвиняемого.Сейчас Алексей находится в зоне спецоперации, где воюет под позывным Брикс, сообщил на минувшей неделе его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он уточнил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.Дело "Королевы марафонов"Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем ей предъявили еще одно обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд поместить блогера под стражу за нарушение условий домашнего ареста. Ее отправили в СИЗО до 26 июля.Фигурантом дела также является супруг подсудимой Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.В марте Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они уклонились от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых 706 — легализовали.
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942012606.html
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942075318.html
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происшествия, россия, алексей блиновский, эльман пашаев, елена блиновская
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Алексей Блиновский, Эльман Пашаев, Елена Блиновская
Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны

Силовики выясняют, на каких основаниях Блиновский подписал контракт с Минобороны

© Фотография со страницы в социальной сети Алексея БлиновскогоАлексей Блиновский
Алексей Блиновский
© Фотография со страницы в социальной сети Алексея Блиновского
Алексей Блиновский. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики проверяют законность контракта супруга "Королевы марафонов" Алексея Блиновского с Министерством обороны России, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Устанавливается, насколько законно Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны", — сказал он.
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Как пояснил собеседник агентства, следствие изучает, на каких основаниях Блиновский подписал контракт и уведомил ли он оборонное ведомство о своем статусе обвиняемого.
Сейчас Алексей находится в зоне спецоперации, где воюет под позывным Брикс, сообщил на минувшей неделе его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он уточнил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
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Дело "Королевы марафонов"

Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем ей предъявили еще одно обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд поместить блогера под стражу за нарушение условий домашнего ареста. Ее отправили в СИЗО до 26 июля.
Фигурантом дела также является супруг подсудимой Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.
В марте Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они уклонились от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых 706 — легализовали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияАлексей БлиновскийЭльман ПашаевЕлена Блиновская
 
 
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