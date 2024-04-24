https://ria.ru/20240424/blinovskiy-1942074438.html

Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны

Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны - РИА Новости, 24.04.2024

Источник: силовики проверяют законность контракта Блиновского с Минобороны

Силовики проверяют законность контракта супруга "Королевы марафонов" Алексея Блиновского с Министерством обороны России, сообщил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:17

2024-04-24T16:17

2024-04-24T16:58

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

алексей блиновский

эльман пашаев

елена блиновская

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Силовики проверяют законность контракта супруга "Королевы марафонов" Алексея Блиновского с Министерством обороны России, сообщил РИА Новости осведомленный источник. "Устанавливается, насколько законно Алексей Блиновский заключил контракт с Минобороны", — сказал он.Как пояснил собеседник агентства, следствие изучает, на каких основаниях Блиновский подписал контракт и уведомил ли он оборонное ведомство о своем статусе обвиняемого.Сейчас Алексей находится в зоне спецоперации, где воюет под позывным Брикс, сообщил на минувшей неделе его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он уточнил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.Дело "Королевы марафонов"Елену Блиновскую задержали в апреле прошлого года, обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем ей предъявили еще одно обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд поместить блогера под стражу за нарушение условий домашнего ареста. Ее отправили в СИЗО до 26 июля.Фигурантом дела также является супруг подсудимой Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.В марте Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, они уклонились от уплаты налогов на сумму 906 миллионов рублей, из которых 706 — легализовали.

https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942012606.html

https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942075318.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, алексей блиновский, эльман пашаев, елена блиновская