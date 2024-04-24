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Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи - РИА Новости, 24.04.2024
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16:21 24.04.2024 (обновлено: 16:29 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942075318.html
Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи
Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи - РИА Новости, 24.04.2024
Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи
Все имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения задолженности по налогам, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:21
2024-04-24T16:29
елена блиновская
общество
московский городской суд
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения задолженности по налогам, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", - сказала Сальникова.Она добавила, что информация о лотах "есть в открытых источниках на соответствующих ресурсах".Сегодня Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. На заседании Сальникова сообщила о готовности блогера погасить недоимки и согласии следствия ради этого "разморозить" некоторое ее имущество.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, от налогов было сокрыто 906 миллионов рублей, из которых 706 миллионов - легализовано.
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html
https://ria.ru/20240326/blinovskie-1935864699.html
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елена блиновская, общество, московский городской суд
Елена Блиновская, Общество, Московский городской суд
Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи

Адвокат: все имущество, которое есть у семьи Блиновской, выставили на продажу

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения задолженности по налогам, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова.
"На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", - сказала Сальникова.
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Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Вчера, 14:03
Она добавила, что информация о лотах "есть в открытых источниках на соответствующих ресурсах".
Сегодня Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. На заседании Сальникова сообщила о готовности блогера погасить недоимки и согласии следствия ради этого "разморозить" некоторое ее имущество.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, от налогов было сокрыто 906 миллионов рублей, из которых 706 миллионов - легализовано.
Блогер Елена Блиновская в Замоскворецком суде Москвы - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
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Елена БлиновскаяОбществоМосковский городской суд
 
 
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