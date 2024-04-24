https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942075318.html

Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи

Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи - РИА Новости, 24.04.2024

Адвокат Блиновской рассказал о продаже имущества ее семьи

Все имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения задолженности по налогам, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:21

2024-04-24T16:21

2024-04-24T16:29

елена блиновская

общество

московский городской суд

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Все имущество семьи блогера Елены Блиновской выставлено на продажу для погашения задолженности по налогам, сообщила РИА Новости адвокат Наталия Сальникова."На сегодняшний момент все имущество, которое есть у семьи, выставлено на продажу. Это абсолютная правда. Абсолютная правда в том, что семья предпринимает все попытки для того, чтобы погасить недоимку", - сказала Сальникова.Она добавила, что информация о лотах "есть в открытых источниках на соответствующих ресурсах".Сегодня Мосгорсуд продлил арест Блиновской до 26 июля. На заседании Сальникова сообщила о готовности блогера погасить недоимки и согласии следствия ради этого "разморозить" некоторое ее имущество.В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. По версии следствия, от налогов было сокрыто 906 миллионов рублей, из которых 706 миллионов - легализовано.

https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html

https://ria.ru/20240326/blinovskie-1935864699.html

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елена блиновская, общество, московский городской суд