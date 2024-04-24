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Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024
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15:18 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942049466.html
Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку
Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024
Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку
Елена Блиновская рассказала в суде, что для погашения недоимки по уголовному делу она и ее близкие безуспешно обращались в банки за кредитами, передает... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:18
2024-04-24T15:18
елена блиновская
происшествия
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Елена Блиновская рассказала в суде, что для погашения недоимки по уголовному делу она и ее близкие безуспешно обращались в банки за кредитами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я очень многое осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Я прекрасно понимаю свою обязанность по погашению (долга) и понимаю, что это надо сделать в кратчайшие сроки", - сказала Блиновская. Она добавила, что не могла гасить недоимку раньше, так как у неё и ее родных не было такой суммы. Предпринимались попытки взять деньги в банке или в долг, но получала отказ. В ходе своей речи она не смогла сдержать слез. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html
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елена блиновская, происшествия
Елена Блиновская, Происшествия
Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку

Блиновская заявила, что для погашения недоимки она обращалась в банки

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыЕлена Блиновская в суде
Елена Блиновская в суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Елена Блиновская в суде. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Елена Блиновская рассказала в суде, что для погашения недоимки по уголовному делу она и ее близкие безуспешно обращались в банки за кредитами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Я очень многое осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Я прекрасно понимаю свою обязанность по погашению (долга) и понимаю, что это надо сделать в кратчайшие сроки", - сказала Блиновская.
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Вчера, 14:03
Она добавила, что не могла гасить недоимку раньше, так как у неё и ее родных не было такой суммы. Предпринимались попытки взять деньги в банке или в долг, но получала отказ.
В ходе своей речи она не смогла сдержать слез.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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