https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942049466.html

Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку

Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024

Блиновская рассказала, как безуспешно пыталась погасить недоимку

Елена Блиновская рассказала в суде, что для погашения недоимки по уголовному делу она и ее близкие безуспешно обращались в банки за кредитами, передает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:18

2024-04-24T15:18

2024-04-24T15:18

елена блиновская

происшествия

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Елена Блиновская рассказала в суде, что для погашения недоимки по уголовному делу она и ее близкие безуспешно обращались в банки за кредитами, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Я очень многое осознала. Я признаю свои ошибки и признаю свою вину. Я прекрасно понимаю свою обязанность по погашению (долга) и понимаю, что это надо сделать в кратчайшие сроки", - сказала Блиновская. Она добавила, что не могла гасить недоимку раньше, так как у неё и ее родных не было такой суммы. Предпринимались попытки взять деньги в банке или в долг, но получала отказ. В ходе своей речи она не смогла сдержать слез. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html

https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

елена блиновская, происшествия