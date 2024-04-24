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Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024
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14:03 24.04.2024 (обновлено: 14:26 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:03
2024-04-24T14:26
происшествия
елена блиновская
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения."Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", - сказала гособвинитель.Адвокат Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что ее подзащитная готова гасить недоимку и у следствия есть соответствующее разрешение на снятие ареста с имущества.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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происшествия, елена блиновская, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку

Прокурор: Блиновская захотела погасить недоимку только после попадания в СИЗО

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЕлена Блиновская в Замоскворецком районном суде
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Елена Блиновская в Замоскворецком районном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.
«
"Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", - сказала гособвинитель.
Адвокат Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что ее подзащитная готова гасить недоимку и у следствия есть соответствующее разрешение на снятие ареста с имущества.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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