https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:03
2024-04-24T14:03
2024-04-24T14:26
происшествия
елена блиновская
москва
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения."Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", - сказала гособвинитель.Адвокат Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что ее подзащитная готова гасить недоимку и у следствия есть соответствующее разрешение на снятие ареста с имущества.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, москва
Происшествия, Елена Блиновская, Москва
Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку
Прокурор: Блиновская захотела погасить недоимку только после попадания в СИЗО
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения.
«
"Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", - сказала гособвинитель.
Адвокат Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что ее подзащитная готова гасить недоимку и у следствия есть соответствующее разрешение на снятие ареста с имущества.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.