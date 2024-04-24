https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942022350.html

Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку

Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку - РИА Новости, 24.04.2024

Прокурор прокомментировала желание Блиновской погасить недоимку

Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:03

2024-04-24T14:03

2024-04-24T14:26

происшествия

елена блиновская

москва

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская решила оплатить долги по налогам только после того, как ее отправили в СИЗО, заявила прокурор в Мосгорсуде в ходе рассмотрения ходатайства о продлении меры пресечения."Желание погасить недоимку у Блиновской возникло только после изменения ей меры пресечения", - сказала гособвинитель.Адвокат Наталия Сальникова сегодня сообщила суду, что ее подзащитная готова гасить недоимку и у следствия есть соответствующее разрешение на снятие ареста с имущества.Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.

https://ria.ru/20240402/blinovskaya-1937400870.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, елена блиновская, москва