https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942018747.html
Блиновскую доставили в Мосгорсуд
Блиновскую доставили в Мосгорсуд - РИА Новости, 24.04.2024
Блиновскую доставили в Мосгорсуд
Блогера Елену Блиновскую доставили в Мосгорсуд, который решит, продлевать ли ей срок содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:52
2024-04-24T13:52
2024-04-24T13:58
происшествия
елена блиновская
эльман пашаев
московский городской суд
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую доставили в Мосгорсуд, который решит, продлевать ли ей срок содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Блогер хоть и содержится в СИЗО уже некоторое время, однако для заседания выбрала вполне подходящую по погоде одежду – неплотные джинсы, кроссовки и пиджак небесного цвета. И если сегодня вдруг суд решит освободить ее из-под стражи, "Королева марафонов" легко затеряется в столичной толпе. В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов. Ее муж Алексей находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс", рассказал недавно РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой. Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО. Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.
https://ria.ru/20240322/blinovskaya-1934960962.html
https://ria.ru/20240417/blinovskiy-1940490831.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елена блиновская, эльман пашаев, московский городской суд, брикс
Происшествия, Елена Блиновская, Эльман Пашаев, Московский городской суд, БРИКС
Блиновскую доставили в Мосгорсуд
Блиновскую доставили на заседание суда о продлении содержания под стражей
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Блогера Елену Блиновскую доставили в Мосгорсуд, который решит, продлевать ли ей срок содержания под стражей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Блогер хоть и содержится в СИЗО уже некоторое время, однако для заседания выбрала вполне подходящую по погоде одежду – неплотные джинсы, кроссовки и пиджак небесного цвета. И если сегодня вдруг суд решит освободить ее из-под стражи, "Королева марафонов" легко затеряется в столичной толпе.
В марте супругам Блиновским предъявили обвинения в окончательных редакциях. В частности, они обвиняются в том, что легализовали 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
Ее муж Алексей находится в зоне СВО, где воюет под позывным "Брикс
", рассказал недавно РИА Новости его сослуживец и бывший адвокат Эльман Пашаев
. Он пояснил, что их подразделение занимается квадрокоптерами и радиоэлектронной борьбой.
Блиновская была задержана в апреле 2023 года, тогда ей вменили неуплату налогов в размере 918 миллионов рублей и легализацию денежных средств и посадили под домашний арест. Затем следствие предъявило блогеру обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросило суд заключить ее под стражу из-за нарушения условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" в итоге отправили в СИЗО.
Фигурантом уголовного дела также является ее муж Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения в виде запрета определенных действий запрещает пользоваться связью и интернетом, однако в передвижениях не ограничивает.