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Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат - РИА Новости, 24.04.2024
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13:46 24.04.2024 (обновлено: 15:38 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942012606.html
Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат
Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат - РИА Новости, 24.04.2024
Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат
Блогер Елена Блиновская согласилась погасить долги по налогам, для этого следствие снимет арест с части ее имущества, сообщила адвокат Наталия Сальникова на... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:46
2024-04-24T15:38
происшествия
московский городской суд
елена блиновская
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская согласилась погасить долги по налогам, для этого следствие снимет арест с части ее имущества, сообщила адвокат Наталия Сальникова на заседании в Мосгорсуде."Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки", — сказала она.Блиновскую задержали в апреле прошлого года и обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем ей предъявили еще одно обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 июля.Фигурантом дела также является супруг блогера Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.В марте следствие предъявило Блиновским обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html
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происшествия, московский городской суд, елена блиновская
Происшествия, Московский городской суд, Елена Блиновская
Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат

Блиновская согласилась погасить долги, для этого снимут арест с ее имущества

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкБлогер Елена Блиновская
Блогер Елена Блиновская - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Блогер Елена Блиновская. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская согласилась погасить долги по налогам, для этого следствие снимет арест с части ее имущества, сообщила адвокат Наталия Сальникова на заседании в Мосгорсуде.
"Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки", — сказала она.
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Блиновскую задержали в апреле прошлого года и обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем ей предъявили еще одно обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 июля.
Фигурантом дела также является супруг блогера Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.
В марте следствие предъявило Блиновским обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.
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