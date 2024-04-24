https://ria.ru/20240424/blinovskaya-1942012606.html

Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат

Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат - РИА Новости, 24.04.2024

Блиновская готова погасить долги по налогам, заявила адвокат

Блогер Елена Блиновская согласилась погасить долги по налогам, для этого следствие снимет арест с части ее имущества, сообщила адвокат Наталия Сальникова на... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:46

2024-04-24T13:46

2024-04-24T15:38

происшествия

московский городской суд

елена блиновская

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Блогер Елена Блиновская согласилась погасить долги по налогам, для этого следствие снимет арест с части ее имущества, сообщила адвокат Наталия Сальникова на заседании в Мосгорсуде."Елена готова осуществить погашение, у нас есть согласие следствия на снятия ареста с иного имущества для погашения недоимки", — сказала она.Блиновскую задержали в апреле прошлого года и обвинили в неуплате налогов на 918 миллионов рублей и легализации денег и посадили под домашний арест. Затем ей предъявили еще одно обвинение по двум эпизодам неправомерного оборота средств платежей и попросили суд арестовать за нарушение условий домашнего ареста. "Королеву марафонов" отправили в СИЗО до 26 июля.Фигурантом дела также является супруг блогера Алексей, которому вменили пособничество в уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов в особо крупном размере. Его мера пресечения запрещает пользоваться связью и интернетом, но в передвижениях не ограничивает.В марте следствие предъявило Блиновским обвинения в легализации 706 из 906 миллионов рублей, сокрытых от налогов.

https://ria.ru/20240413/istochnik-1939809739.html

https://ria.ru/20230428/blinovskaya-1868287456.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, московский городской суд, елена блиновская