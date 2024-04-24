https://ria.ru/20240424/biznes-1942079885.html

Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России

Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России - РИА Новости, 24.04.2024

Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в РФ, отметил риски, связанные с политизацией торгово-экономического... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:33

2024-04-24T16:33

2024-04-24T17:03

россия

европа

сергей лавров

ассоциация европейского бизнеса

экономика

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в РФ, отметил риски, связанные с политизацией торгово-экономического взаимодействия, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте МИД РФ, встреча Лаврова с руководством Ассоциации европейского бизнеса в России, а также ряда европейских торгово-промышленных объединений состоялась в четверг. "Российская сторона дала оценки текущей геополитической ситуации, подчеркнув риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия. Состоялся открытый обмен мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая вопросы деятельности зарубежного бизнеса в России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240329/lavrov-1936507265.html

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россия, европа, сергей лавров, ассоциация европейского бизнеса, экономика