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Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России
Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России - РИА Новости, 24.04.2024
Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России
Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в РФ, отметил риски, связанные с политизацией торгово-экономического... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:33
2024-04-24T16:33
2024-04-24T17:03
россия
европа
сергей лавров
ассоциация европейского бизнеса
экономика
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в РФ, отметил риски, связанные с политизацией торгово-экономического взаимодействия, сообщили в МИД РФ. По сообщению на сайте МИД РФ, встреча Лаврова с руководством Ассоциации европейского бизнеса в России, а также ряда европейских торгово-промышленных объединений состоялась в четверг. "Российская сторона дала оценки текущей геополитической ситуации, подчеркнув риски, связанные с растущей политизацией сферы торгово-экономического взаимодействия. Состоялся открытый обмен мнениями по ряду актуальных внешнеэкономических тем, включая вопросы деятельности зарубежного бизнеса в России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240329/lavrov-1936507265.html
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россия, европа, сергей лавров, ассоциация европейского бизнеса, экономика
Россия, Европа, Сергей Лавров, Ассоциация европейского бизнеса, Экономика
Лавров обсудил с бизнесменами из Европы ведение дел в России
Лавров обсудил с бизнесменами из Европы работу зарубежного бизнеса в России