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В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 24.04.2024
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14:17 24.04.2024 (обновлено: 14:40 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/bezopasnost-1942026292.html
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 24.04.2024
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:17
2024-04-24T14:40
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе.Изменения предлагается внести в "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"."Проектом предлагается дополнить Основы новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Согласно законопроекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия."Место проведения зрелищного мероприятия должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий", - говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html
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Госдума РФ, Безопасность
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

В Госдуме предложили поправки по безопасности в законодательство о культуре

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
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"Проектом предлагается дополнить Основы новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.
"Место проведения зрелищного мероприятия должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий", - говорится в тексте законопроекта.
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