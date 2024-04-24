https://ria.ru/20240424/bezopasnost-1942026292.html
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 24.04.2024
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:17
2024-04-24T14:17
2024-04-24T14:40
госдума рф
безопасность
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе.Изменения предлагается внести в "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"."Проектом предлагается дополнить Основы новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Согласно законопроекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия."Место проведения зрелищного мероприятия должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий", - говорится в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html
https://ria.ru/20240403/krokus-1937529313.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума рф, безопасность
В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий
В Госдуме предложили поправки по безопасности в законодательство о культуре
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе.
Изменения предлагается внести в "Основы законодательства Российской Федерации о культуре".
"Проектом предлагается дополнить Основы новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Согласно законопроекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия.
"Место проведения зрелищного мероприятия должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий", - говорится в тексте законопроекта.