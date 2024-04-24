https://ria.ru/20240424/bezopasnost-1942026292.html

В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий - РИА Новости, 24.04.2024

В Госдуму внесли проект о повышении безопасности зрелищных мероприятий

В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе. РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:17

2024-04-24T14:17

2024-04-24T14:40

госдума рф

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg

МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В Госдуму внесен законопроект, направленный на повышение безопасности зрелищных мероприятий, он доступен в думской электронной базе.Изменения предлагается внести в "Основы законодательства Российской Федерации о культуре"."Проектом предлагается дополнить Основы новой статьей 522 "Особенности обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при организации и проведении зрелищного мероприятия", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.Согласно законопроекту, организатор зрелищного мероприятия совместно с собственником, владельцем, пользователем места проведения зрелищного мероприятия должен принимать меры для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в соответствии с Основами и правилами обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, которые утверждаются правительством Российской Федерации. При этом организатор также определяет условия и порядок проведения зрелищного мероприятия."Место проведения зрелищного мероприятия должно обязательно иметь инфраструктуру и техническое оснащение, необходимые для обеспечения общественного порядка и общественной безопасности. Также предлагается установить запрет проведения зрелищного мероприятия в случае, если место проведения такого мероприятия не соответствует требованиям правил обеспечения безопасности при проведении зрелищных мероприятий", - говорится в тексте законопроекта.

https://ria.ru/20240329/terakt-1936392999.html

https://ria.ru/20240403/krokus-1937529313.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

госдума рф, безопасность