https://ria.ru/20240424/berbok-1941997379.html

Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине

Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине - РИА Новости, 24.04.2024

Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине

Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T13:02

2024-04-24T13:02

2024-04-24T21:46

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Spiegel в соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что другие страны должны поставить Украине дополнительные системы ПВО. "Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать — в стальном шлеме и с оружием", — написал один из комментаторов."У нас их больше нет, если мы не хотим поставить под угрозу национальную оборону. Как самонадеянно со стороны этой женщины", — отметил другой."Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность", — отметил третий."Скоро у нас самих ничего не останется", — поделился мнением еще один из пользователей."Полная чушь. Украина должна пойти по пути белого флага", — заключили читатели.В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.

https://ria.ru/20240424/rossiya-1941929922.html

https://ria.ru/20240424/ukraina-1941951952.html

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