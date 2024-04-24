Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Spiegel в соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что другие страны должны поставить Украине дополнительные системы ПВО.
"Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать — в стальном шлеме и с оружием", — написал один из комментаторов.
"Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать — в стальном шлеме и с оружием", — написал один из комментаторов.
"У нас их больше нет, если мы не хотим поставить под угрозу национальную оборону. Как самонадеянно со стороны этой женщины", — отметил другой.
"Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность", — отметил третий.
"Скоро у нас самих ничего не останется", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность", — отметил третий.
"Скоро у нас самих ничего не останется", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Полная чушь. Украина должна пойти по пути белого флага", — заключили читатели.
В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.