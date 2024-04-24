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Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине - РИА Новости, 24.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:02 24.04.2024 (обновлено: 21:46 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/berbok-1941997379.html
Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине
Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине - РИА Новости, 24.04.2024
Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине
Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T13:02
2024-04-24T21:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
анналена бербок
германия
россия
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Spiegel в соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что другие страны должны поставить Украине дополнительные системы ПВО. "Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать — в стальном шлеме и с оружием", — написал один из комментаторов."У нас их больше нет, если мы не хотим поставить под угрозу национальную оборону. Как самонадеянно со стороны этой женщины", — отметил другой."Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность", — отметил третий."Скоро у нас самих ничего не останется", — поделился мнением еще один из пользователей."Полная чушь. Украина должна пойти по пути белого флага", — заключили читатели.В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
https://ria.ru/20240424/rossiya-1941929922.html
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в мире, украина, анналена бербок, германия, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анналена Бербок, Германия, Россия

Их больше нет. В Германии ужаснулись словам Бербок об Украине

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Германии Анналена Бербок
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Читатели Spiegel в соцсети X раскритиковали заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что другие страны должны поставить Украине дополнительные системы ПВО.

"Вопрос в том, какие системы противовоздушной обороны вы еще можете послать? Германия на мели в военном отношении. Но я с нетерпением жду того дня, когда она сама начнет действовать — в стальном шлеме и с оружием", — написал один из комментаторов.
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"У нас их больше нет, если мы не хотим поставить под угрозу национальную оборону. Как самонадеянно со стороны этой женщины", — отметил другой.

"Пусть эти политики, поставляющие оружие, стоят на передовой и борются за свою безусловную солидарность", — отметил третий.

"Скоро у нас самих ничего не останется", — поделился мнением еще один из пользователей.
"Полная чушь. Украина должна пойти по пути белого флага", — заключили читатели.

В начале апреля гендиректор энергохолдинга ДТЭК Максим Тимченко заявил, что противовоздушная оборона Украины слабее, чем была несколько месяцев назад.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнналена БербокГерманияРоссия
 
 
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