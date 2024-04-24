https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942126351.html

Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая

Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая - РИА Новости, 24.04.2024

Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусское общество к единству с властью в сложной военно-политической ситуации, когда в страну забрасывают... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T18:51

2024-04-24T18:51

2024-04-24T18:51

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусское общество к единству с властью в сложной военно-политической ситуации, когда в страну забрасывают десятки диверсантов, предостерег от раздрая в республике. "Диверсантов десятки, через южную границу, через Польшу нам забрасывают, с десятками килограммов тротила", - сказал Лукашенко, выступая в Минске на заседании Всебелорусского народного собрания. Президент положительно оценил работу белорусского силового блока, отметив, что если ставит перед ним решить какой-то вопрос, то он решается за сутки, так что народ этого даже не замечает. Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время много опасностей, включая беспилотники и высокоточное оружие. "Все непросто сейчас, идем по тонкому льду, по лезвию ножа. Нам сегодня не нужен никакой раздрай… Сейчас не надо ничего делить, надо выстроить систему (власти – ред.), … каждый будет заниматься своим делом", - сказал он. Президент также обратил внимание на пример Китая, заметив, что "там никто не шутит с властью – они понимают, что может быть в результате".

https://ria.ru/20240314/belorussiya-1933009900.html

https://ria.ru/20230619/boeviki-1879083457.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, александр лукашенко, белоруссия