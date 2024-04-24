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Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая - РИА Новости, 24.04.2024
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18:51 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942126351.html
Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая
Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая - РИА Новости, 24.04.2024
Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусское общество к единству с властью в сложной военно-политической ситуации, когда в страну забрасывают... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T18:51
2024-04-24T18:51
в мире
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусское общество к единству с властью в сложной военно-политической ситуации, когда в страну забрасывают десятки диверсантов, предостерег от раздрая в республике. "Диверсантов десятки, через южную границу, через Польшу нам забрасывают, с десятками килограммов тротила", - сказал Лукашенко, выступая в Минске на заседании Всебелорусского народного собрания. Президент положительно оценил работу белорусского силового блока, отметив, что если ставит перед ним решить какой-то вопрос, то он решается за сутки, так что народ этого даже не замечает. Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время много опасностей, включая беспилотники и высокоточное оружие. "Все непросто сейчас, идем по тонкому льду, по лезвию ножа. Нам сегодня не нужен никакой раздрай… Сейчас не надо ничего делить, надо выстроить систему (власти – ред.), … каждый будет заниматься своим делом", - сказал он. Президент также обратил внимание на пример Китая, заметив, что "там никто не шутит с властью – они понимают, что может быть в результате".
https://ria.ru/20240314/belorussiya-1933009900.html
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в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
Лукашенко предостерег белорусское общество от раздрая

Лукашенко призвал белорусское общество к единству с властью в сложной ситуации

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьЗаседание VII Всебелорусского народного собрания
Заседание VII Всебелорусского народного собрания - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Заседание VII Всебелорусского народного собрания. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал белорусское общество к единству с властью в сложной военно-политической ситуации, когда в страну забрасывают десятки диверсантов, предостерег от раздрая в республике.
"Диверсантов десятки, через южную границу, через Польшу нам забрасывают, с десятками килограммов тротила", - сказал Лукашенко, выступая в Минске на заседании Всебелорусского народного собрания.
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Президент положительно оценил работу белорусского силового блока, отметив, что если ставит перед ним решить какой-то вопрос, то он решается за сутки, так что народ этого даже не замечает.
Лукашенко подчеркнул, что в настоящее время много опасностей, включая беспилотники и высокоточное оружие. "Все непросто сейчас, идем по тонкому льду, по лезвию ножа. Нам сегодня не нужен никакой раздрай… Сейчас не надо ничего делить, надо выстроить систему (власти – ред.), … каждый будет заниматься своим делом", - сказал он.
Президент также обратил внимание на пример Китая, заметив, что "там никто не шутит с властью – они понимают, что может быть в результате".
Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко выступает на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Москве - РИА Новости, 1920, 19.06.2023
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В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
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