https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942052479.html
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:27
2024-04-24T15:27
2024-04-24T15:27
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую "цветную" революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). В Минске в среду проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_8407cc5496a9d7b41d2601707c37b593.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, александр лукашенко
Протесты в Белоруссии, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко
Лукашенко: в Белоруссии не было социальных причин для революционных настроений
МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую "цветную" революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
В Минске
в среду проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.