https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942052479.html

Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко

Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко

Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T15:27

2024-04-24T15:27

2024-04-24T15:27

протесты в белоруссии

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую "цветную" революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). В Минске в среду проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко