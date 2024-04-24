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Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
 
15:27 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942052479.html
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T15:27
2024-04-24T15:27
протесты в белоруссии
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую "цветную" революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). В Минске в среду проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240424/nato-1942045336.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
Протесты в Белоруссии, В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Планы цветной революции в Белоруссии провалились, заявил Лукашенко

Лукашенко: в Белоруссии не было социальных причин для революционных настроений

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 24 апр - РИА Новости. Планы цветной революции в Белоруссии провалились, так как не было социальных причин для мятежа и революционных настроений, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Схемы госпереворотов не менялись десятилетиями. Даже не потрудились адаптировать под национальную специфику страны. Понять, кто мы, а кто же они там, где они попытались совершить так называемую "цветную" революцию. Неудивительно, что постановка голливудского спектакля с его карусельными предвыборными очередями, девочками с цветочками, чаепитиями голодных с печеньками и прочими элементами зрелищного шоу, провалилась именно у нас в Белоруссии. Потому что не было реальных социальных причин для мятежа и революционных настроений", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
В Минске в среду проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
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