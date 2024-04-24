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Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
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14:56 24.04.2024 (обновлено: 15:21 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942041392.html
Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко
Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024
Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко
Белоруссию хотят втянуть в войну, республику провоцируют рытьем окопов и модернизацией военной инфраструктуры на территории сопредельных стран, заявил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:56
2024-04-24T15:21
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Белоруссию хотят втянуть в войну, республику провоцируют рытьем окопов и модернизацией военной инфраструктуры на территории сопредельных стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Понятно одно: нас хотят втянуть в войну. Как никто другой я как главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы, это видим", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он добавил, что представители стран Запада провоцируют Минск: роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру и вооружение. "Мы по другую сторону границы здесь строим мирную жизнь. Стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что по мере роста угроз Белоруссия будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощьВ Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
https://ria.ru/20240412/voyna-1939616968.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко

Лукашенко: страны Запада провоцируют Белоруссию на вступление в войну

© Фото : Пресс-служба Президента Республики БеларусьПрезидент Беларуси Александр Лукашенко
Президент Беларуси Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Фото : Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Белоруссию хотят втянуть в войну, республику провоцируют рытьем окопов и модернизацией военной инфраструктуры на территории сопредельных стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.
"Понятно одно: нас хотят втянуть в войну. Как никто другой я как главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы, это видим", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС).
Он добавил, что представители стран Запада провоцируют Минск: роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру и вооружение. "Мы по другую сторону границы здесь строим мирную жизнь. Стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что по мере роста угроз Белоруссия будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощь
В Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
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В миреБелоруссияАлександр Лукашенко
 
 
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