https://ria.ru/20240424/belorussiya-1942041392.html

Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко

Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко - РИА Новости, 24.04.2024

Белоруссию хотят втянуть в войну, заявил Лукашенко

Белоруссию хотят втянуть в войну, республику провоцируют рытьем окопов и модернизацией военной инфраструктуры на территории сопредельных стран, заявил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:56

2024-04-24T14:56

2024-04-24T15:21

в мире

белоруссия

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1f/1862102172_122:0:1566:812_1920x0_80_0_0_47a33c6c8ecab97fb8d4ed50a2a0125e.jpg

МИНСК, 24 апр — РИА Новости. Белоруссию хотят втянуть в войну, республику провоцируют рытьем окопов и модернизацией военной инфраструктуры на территории сопредельных стран, заявил белорусский президент Александр Лукашенко. "Понятно одно: нас хотят втянуть в войну. Как никто другой я как главнокомандующий, и наши военные, спецслужбы, это видим", - сказал Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании (ВНС). Он добавил, что представители стран Запада провоцируют Минск: роют окопы, модернизируют военную инфраструктуру и вооружение. "Мы по другую сторону границы здесь строим мирную жизнь. Стены не возводим, окопы не роем. Но наше миролюбие не пацифизм. Я попрошу не путать", - подчеркнул белорусский президент. Он добавил, что по мере роста угроз Белоруссия будет принимать симметричные меры и наращивать боевую мощьВ Минске 24 апреля проходит первое заседание ВНС в новом конституционном статусе. Ожидается, что собрание примет решение касательно утверждения проектов новых военной доктрины и концепции нацбезопасности Белоруссии.

https://ria.ru/20240412/voyna-1939616968.html

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко