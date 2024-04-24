https://ria.ru/20240424/bayden-1942151439.html

Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне

Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне - РИА Новости, 24.04.2024

Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне

Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза". РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T21:09

2024-04-24T21:09

2024-04-24T21:09

в мире

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза". "Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза", - сказал американский президент в ходе выступления в американской столице. Собравшиеся, подхватив призывы Байдена переизбрать его на новый срок, вслед за президентом принялась скандировать "еще четыре года". В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.

https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html

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в мире, сша, джо байден