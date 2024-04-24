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Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне - РИА Новости, 24.04.2024
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21:09 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/bayden-1942151439.html
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне - РИА Новости, 24.04.2024
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне
Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T21:09
2024-04-24T21:09
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза". "Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза", - сказал американский президент в ходе выступления в американской столице. Собравшиеся, подхватив призывы Байдена переизбрать его на новый срок, вслед за президентом принялась скандировать "еще четыре года". В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне

Президент США Байден, читая с телесуфлера на выступлении, произнес слово "пауза"

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза".
"Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза", - сказал американский президент в ходе выступления в американской столице.
Собравшиеся, подхватив призывы Байдена переизбрать его на новый срок, вслед за президентом принялась скандировать "еще четыре года".
В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
Президент США Джо Байден выступает с речью во время мероприятия предвыборной компании в Милуоки - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
Выступление Байдена завершилось очередным конфузом
14 марта, 00:43
 
В миреСШАДжо Байден
 
 
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