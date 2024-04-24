https://ria.ru/20240424/bayden-1942151439.html
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне - РИА Новости, 24.04.2024
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне
Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза". РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T21:09
2024-04-24T21:09
2024-04-24T21:09
в мире
сша
джо байден
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_10d4db7341ad8b9f1db82b14b6c815ef.jpg
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза". "Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза", - сказал американский президент в ходе выступления в американской столице. Собравшиеся, подхватив призывы Байдена переизбрать его на новый срок, вслед за президентом принялась скандировать "еще четыре года". В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.
https://ria.ru/20240314/bayden-1932837640.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1942138068_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_e1bacab9425992bbbdfb122b07b6c801.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джо байден
Байден попал в неловкую ситуацию на выступлении в Вашингтоне
Президент США Байден, читая с телесуфлера на выступлении, произнес слово "пауза"
ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Президент США Джо Байден, читая с телесуфлера, напрямую последовал подсказкам и произнес слово "пауза".
"Представьте, что мы сможем сделать дальше! Еще четыре года! Пауза", - сказал американский президент в ходе выступления в американской столице.
Собравшиеся, подхватив призывы Байдена переизбрать его на новый срок, вслед за президентом принялась скандировать "еще четыре года".
В последние месяцы проблемы с памятью действующего президента США проявляются особенно остро: трижды он рассказывал истории, в которых вместо действующих глав государств по ошибке упоминал их уже скончавшихся предшественников. Новую волну обеспокоенных вопросов породил отчет специального прокурора Роберта Хёра, который он подготовил в завершение расследования о ненадлежащем хранении секретных документов Байденом. В документе он указал, что возбуждать уголовное дело против президента США не стоит, ведь в суде перед присяжными он может предстать "симпатичным пожилым мужчиной с проблемами с памятью". Как говорится в отчете, в ходе общения с командой спецпрокурора Байден проявил проблемы с памятью, не мог точно обозначить сроки начала и конца работы вице-президентом и назвать дату кончины своего сына Бо.