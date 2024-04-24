https://ria.ru/20240424/armeniya-1942111533.html

Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист

Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист - РИА Новости, 24.04.2024

Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист

Запад стремится убедить армян в том, что мир для их страны возможен, если порвать с Россией, но представляемый западом сценарий невозможен, заявил блогер, лидер РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T17:58

2024-04-24T17:58

2024-04-24T17:58

в мире

россия

армения

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Запад стремится убедить армян в том, что мир для их страны возможен, если порвать с Россией, но представляемый западом сценарий невозможен, заявил блогер, лидер движения "Азатагрум" (Освобождение) Микаэл Бадалян. На презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" Бадалян отметил навязывание Западом мира, который "даже в кавычках" нельзя назвать миром. По его словам, на самом деле это прямой путь к войне. "Основной тезис, который сейчас пытаются западные наши оппоненты принести и который несут в наши страны и, в частности, в Армению, это тезис о том, что для достижения мира надо отвернуться от России. Вот пока ты не оборвешь связи с Россией, ничего ты не достигнешь, а как только это сделаешь, вдруг откуда-то, как говорят, на армянские горы зайдут французские корабли", - сказал Бадалян, отметив очевидную несбыточность такого сценария.

https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html

россия

армения

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в мире, россия, армения