https://ria.ru/20240424/armeniya-1942111533.html
Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист
Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист - РИА Новости, 24.04.2024
Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист
Запад стремится убедить армян в том, что мир для их страны возможен, если порвать с Россией, но представляемый западом сценарий невозможен, заявил блогер, лидер РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T17:58
2024-04-24T17:58
2024-04-24T17:58
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Запад стремится убедить армян в том, что мир для их страны возможен, если порвать с Россией, но представляемый западом сценарий невозможен, заявил блогер, лидер движения "Азатагрум" (Освобождение) Микаэл Бадалян. На презентации некоммерческой организации содействия развитию международного сотрудничества "Евразия" в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" Бадалян отметил навязывание Западом мира, который "даже в кавычках" нельзя назвать миром. По его словам, на самом деле это прямой путь к войне. "Основной тезис, который сейчас пытаются западные наши оппоненты принести и который несут в наши страны и, в частности, в Армению, это тезис о том, что для достижения мира надо отвернуться от России. Вот пока ты не оборвешь связи с Россией, ничего ты не достигнешь, а как только это сделаешь, вдруг откуда-то, как говорят, на армянские горы зайдут французские корабли", - сказал Бадалян, отметив очевидную несбыточность такого сценария.
https://ria.ru/20240316/armeniya-1933421280.html
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в мире, россия, армения
Запад пытается убедить армян порвать с Россией, заявил активист
Блогер Бадалян: Запад пытается убедить армян, что ради мира нужно порвать с РФ