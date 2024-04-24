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Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида - РИА Новости, 24.04.2024
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14:11 24.04.2024 (обновлено: 17:26 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/armeniya-1942024298.html
Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида
Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида - РИА Новости, 24.04.2024
Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида
Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами у ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд",... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T14:11
2024-04-24T17:26
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ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами у ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд", видео опубликовало агентство Sputnik Армения. На кадрах видно, как Акопян вместе с младшей дочерью подошла к Вечному огню. В этот момент присутствующие начали выкрикивать оскорбления. На предложение охранника уйти она ответила отказом. После вмешательства полицейских ей удалось возложить цветы к мемориалу.В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В 1915 году, по данным историков, было убито более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали многие страны мира, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу и настаивает на отказе от термина "геноцид" при упоминании событий 1915-го, указывая, что их жертвами были как армяне, так и турки. Анкара также призвала создать международную комиссию историков для изучения архивных документов и выработки объективного подхода к оценке событий.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и "пришло время отбросить беспочвенные воспоминания". Он подчеркнул, что всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, теперь, по его словам, это понял и Пашинян. Последний, в свою очередь, заявлял, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией.
https://ria.ru/20240424/erevan-1941955049.html
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в мире, турция, армения, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, европарламент
В мире, Турция, Армения, Никол Пашинян, Реджеп Тайип Эрдоган, Европарламент
Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида

Жену Пашиняна Анну Акопян освистали у мемориала жертвам геноцида "Цицернакаберд"

© Sputnik / Asatur YesayantsЖена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян направляется к мемориалу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване, Армения
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян направляется к мемориалу памяти жертв геноцида армян Цицернакаберд в Ереване, Армения - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© Sputnik / Asatur Yesayants
Жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анна Акопян направляется к мемориалу памяти жертв геноцида армян "Цицернакаберд" в Ереване, Армения
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ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами у ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд", видео опубликовало агентство Sputnik Армения.
На кадрах видно, как Акопян вместе с младшей дочерью подошла к Вечному огню. В этот момент присутствующие начали выкрикивать оскорбления.
На предложение охранника уйти она ответила отказом. После вмешательства полицейских ей удалось возложить цветы к мемориалу.
В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В 1915 году, по данным историков, было убито более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали многие страны мира, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".
Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу и настаивает на отказе от термина "геноцид" при упоминании событий 1915-го, указывая, что их жертвами были как армяне, так и турки. Анкара также призвала создать международную комиссию историков для изучения архивных документов и выработки объективного подхода к оценке событий.
Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и "пришло время отбросить беспочвенные воспоминания". Он подчеркнул, что всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, теперь, по его словам, это понял и Пашинян. Последний, в свою очередь, заявлял, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией.
День памяти геноцида армян в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Посольство России в Ереване скорбит в День памяти жертв геноцида армян
Вчера, 10:52
 
В миреТурцияАрменияНикол ПашинянРеджеп Тайип ЭрдоганЕвропарламент
 
 
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