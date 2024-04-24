https://ria.ru/20240424/armeniya-1942024298.html

Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида

Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида - РИА Новости, 24.04.2024

Жену Пашиняна освистали у мемориала памяти жертв геноцида

Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами у ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд",... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T14:11

2024-04-24T14:11

2024-04-24T17:26

в мире

турция

армения

никол пашинян

реджеп тайип эрдоган

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ЕРЕВАН, 24 апр — РИА Новости. Жену премьер-министра Армении Никола Пашиняна Анну Акопян встретили неодобрительными возгласами у ереванского мемориала жертвам геноцида армян "Цицернакаберд", видео опубликовало агентство Sputnik Армения. На кадрах видно, как Акопян вместе с младшей дочерью подошла к Вечному огню. В этот момент присутствующие начали выкрикивать оскорбления. На предложение охранника уйти она ответила отказом. После вмешательства полицейских ей удалось возложить цветы к мемориалу.В конце XIX — начале XX века в Османской империи регулярно происходили гонения на армян. В 1915 году, по данным историков, было убито более полутора миллионов человек. Факт геноцида армянского народа признали многие страны мира, а также Европарламент и Всемирный совет церквей. Госдума России в 1995 году приняла постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годов на его исторической родине — в Западной Армении".Турция крайне болезненно реагирует на критику по этому вопросу и настаивает на отказе от термина "геноцид" при упоминании событий 1915-го, указывая, что их жертвами были как армяне, так и турки. Анкара также призвала создать международную комиссию историков для изучения архивных документов и выработки объективного подхода к оценке событий.Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, обращаясь к Армении, заявил, что в Закавказье устанавливается новый порядок и "пришло время отбросить беспочвенные воспоминания". Он подчеркнул, что всегда лучше действовать в соответствии с реалиями времени, теперь, по его словам, это понял и Пашинян. Последний, в свою очередь, заявлял, что Ереван привержен повестке урегулирования отношений с Турцией.

https://ria.ru/20240424/erevan-1941955049.html

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в мире, турция, армения, никол пашинян, реджеп тайип эрдоган, европарламент