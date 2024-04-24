https://ria.ru/20240424/aktivy-1942157691.html
В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов
В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов - РИА Новости, 24.04.2024
В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов
Россия использует все механизмы и инструменты для ответа на конфискацию своих активов, если Запад пойдет на такой шаг, заявил журналистам замглавы МИД РФ... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T22:07
2024-04-24T22:07
2024-04-24T22:11
россия
в мире
александр панкин
сша
санкции в отношении россии
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ООН, 24 апр – РИА Новости. Россия использует все механизмы и инструменты для ответа на конфискацию своих активов, если Запад пойдет на такой шаг, заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Панкин."Мы используем все механизмы и инструменты. Мы будем действовать внимательно, но если в игре нет ограничений и правил, тогда мы будем готовы принять контрмеры", - сказал Панкин."Не забывайте, что у нас есть достаточно замороженных активов компаний в России. И если европейцы и США будут двигаться в этом направлении - у этого будут последствия", - указал он.По его словам, ущерб будет нанесен ситуации в экономических отношениях.
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941675558.html
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россия, в мире, александр панкин, сша, санкции в отношении россии
Россия, В мире, Александр Панкин, США, Санкции в отношении России
В МИД рассказали, как Россия ответит на конфискацию ее активов
МИД: РФ будет использовать все механизмы для ответа на конфискацию активов