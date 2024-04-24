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Россия не ведет переговоры со Швейцарией по активам, заявили в посольстве - РИА Новости, 24.04.2024
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19:46 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/aktivy-1942137708.html
Россия не ведет переговоры со Швейцарией по активам, заявили в посольстве
Россия не ведет переговоры со Швейцарией по активам, заявили в посольстве - РИА Новости, 24.04.2024
Россия не ведет переговоры со Швейцарией по активам, заявили в посольстве
Никаких переговоров между Швейцарией и Россией по поводу замороженных российских активов не ведется, любая конфискация была бы кражей, заявили РИА Новости в... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:46
2024-04-24T19:46
экономика
россия
швейцария
санкции в отношении россии
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Никаких переговоров между Швейцарией и Россией по поводу замороженных российских активов не ведется, любая конфискация была бы кражей, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берне. Накануне пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил РИА Новости, что Швейцария еще не приняла решения об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных активов российского ЦБ, но внимательно следит за обсуждениями в G7 и ЕС. "Россия не ведёт переговоры со Швейцарией по данному вопросу. Наша позиция между тем хороша известна: любая незаконная конфискация чужих активов – это воровство. Сама "заморозка" суверенных активов без решения СБ ООН уже является нарушением международного права", - сообщили в ведомстве. Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 6,35 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 7,9 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц. Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
https://ria.ru/20231230/rossiya_evrosoyuz-1919046202.html
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экономика, россия, швейцария, санкции в отношении россии
Экономика, Россия, Швейцария, Санкции в отношении России
Россия не ведет переговоры со Швейцарией по активам, заявили в посольстве

Посольство России: любая конфискация Швейцарией активов была бы кражей

© РИА Новости / Александр ВильфБерн
Берн - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Берн. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 24 апр - РИА Новости. Никаких переговоров между Швейцарией и Россией по поводу замороженных российских активов не ведется, любая конфискация была бы кражей, заявили РИА Новости в посольстве РФ в Берне.
Накануне пресс-секретарь Государственного секретариата по экономике (SECO) Фабиан Майенфиш заявил РИА Новости, что Швейцария еще не приняла решения об использовании сверхприбылей, полученных от замороженных активов российского ЦБ, но внимательно следит за обсуждениями в G7 и ЕС.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться
28 декабря 2023, 08:00
"Россия не ведёт переговоры со Швейцарией по данному вопросу. Наша позиция между тем хороша известна: любая незаконная конфискация чужих активов – это воровство. Сама "заморозка" суверенных активов без решения СБ ООН уже является нарушением международного права", - сообщили в ведомстве.
Швейцария не является членом ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 6,35 миллиарда долларов в рамках санкций. Швейцарский банк Credit Suisse заблокировал или заморозил более трети российских активов, зарегистрированных в Швейцарии, - 17,6 миллиарда франков (свыше 19,7 миллиарда долларов). Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 7,9 миллиарда долларов) и что Берн готов принять участие в международных дискуссиях по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.
Люди проходят мимо штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2023
Россия послала ЕС далеко и надолго
30 декабря 2023, 08:00
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В ЕС обсуждают пути использования замороженных активов РФ для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе, заявил позже министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он добавил, что у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
Флаг Швейцарии - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Швейцария не принимала решение об использовании сверхприбылей от активов ЦБ
23 апреля, 14:22
 
ЭкономикаРоссияШвейцарияСанкции в отношении России
 
 
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