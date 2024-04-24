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США прикрывают грабеж российских активов, заявил посол в Вашингтоне
США прикрывают грабеж российских активов, заявил посол в Вашингтоне - РИА Новости, 24.04.2024
США прикрывают грабеж российских активов, заявил посол в Вашингтоне
Посол Антонов, комментируя подписанные президентом США Джо Байденом положения, подразумевающие конфискацию замороженных российских активов, заявил, что русофобы РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T19:18
2024-04-24T19:18
2024-04-24T19:30
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ВАШИНГТОН, 24 апр - РИА Новости. Посол Антонов, комментируя подписанные президентом США Джо Байденом положения, подразумевающие конфискацию замороженных российских активов, заявил, что русофобы таким образом прикрывают грабеж, растаптывают "священные" принципы неприкосновенности.Президент США Джо Байден ранее в среду подписал закон о помощи зарубежным союзникам, включая Украину, которая получает 61 миллиард долларов на продолжение противостояния с Россией. В пакет мер также входят возможность конфискации замороженных российских активов и отъема социальной сети TikTok у китайского собственника. "Русофобы пытаются прикрыть грабеж, который по сути выступает финансовым оружием против России, псевдоюридическими аргументами. При этом их нисколько не смущает, что своими действиями они растаптывают те самые священные принципы неприкосновенности собственности, которыми так кичится Америка", - сказал Антонов в интервью российским журналистам.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, анатолий антонов, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Анатолий Антонов, Санкции в отношении России
США прикрывают грабеж российских активов, заявил посол в Вашингтоне
Посол Антонов: США растаптывают принципы неприкосновенности собственности