https://ria.ru/20240424/aktivy-1942084383.html

Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России

Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России - РИА Новости, 24.04.2024

Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России

Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже активов немецкого производителя модной одежды Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн", сообщил... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T16:44

2024-04-24T16:44

2024-04-24T16:44

экономика

россия

виктор евтухов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже активов немецкого производителя модной одежды Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн", сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже российского подразделения Hugo Boss компании "Стокманн", сети универмагов с 25 локациями по всей России и интернет-магазином", - заявил он. Евтухов отметил, что среди главных условий одобрения сделки - сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss, при этом все существующие магазины бренда будут вновь открыты в июле-августе 2024 года. В свою очередь закрытие сделки ожидается после завершения всех необходимых юридических и административных процедур. В августе прошлого года из отчета компании стало известно о том, что производитель планирует продать свои активы в России и, возможно, заняться оптовым бизнесом. Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.

https://ria.ru/20231220/aktivy-1916915848.html

https://rsport.ria.ru/20231220/decathlon-1916940769.html

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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)