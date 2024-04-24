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Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России - РИА Новости, 24.04.2024
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16:44 24.04.2024
https://ria.ru/20240424/aktivy-1942084383.html
Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России
Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России - РИА Новости, 24.04.2024
Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России
Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже активов немецкого производителя модной одежды Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн", сообщил... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:44
2024-04-24T16:44
экономика
россия
виктор евтухов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже активов немецкого производителя модной одежды Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн", сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов. "Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже российского подразделения Hugo Boss компании "Стокманн", сети универмагов с 25 локациями по всей России и интернет-магазином", - заявил он. Евтухов отметил, что среди главных условий одобрения сделки - сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss, при этом все существующие магазины бренда будут вновь открыты в июле-августе 2024 года. В свою очередь закрытие сделки ожидается после завершения всех необходимых юридических и административных процедур. В августе прошлого года из отчета компании стало известно о том, что производитель планирует продать свои активы в России и, возможно, заняться оптовым бизнесом. Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.
https://ria.ru/20231220/aktivy-1916915848.html
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экономика, россия, виктор евтухов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Виктор Евтухов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Правкомиссия одобрила продажу активов Hugo Boss в России

Правкомиссия одобрила продажу бизнеса Hugo Boss в России сети "Стокманн"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗакрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ "Авиапарк" в Москве
Закрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ Авиапарк в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Закрытый магазин одежды Hugo Boss в ТЦ "Авиапарк" в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже активов немецкого производителя модной одежды Hugo Boss в России сети универмагов "Стокманн", сообщил РИА Новости статс-секретарь - замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов.
"Правительственная подкомиссия одобрила сделку по продаже российского подразделения Hugo Boss компании "Стокманн", сети универмагов с 25 локациями по всей России и интернет-магазином", - заявил он.
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Евтухов отметил, что среди главных условий одобрения сделки - сохранение всех рабочих мест в Hugo Boss, при этом все существующие магазины бренда будут вновь открыты в июле-августе 2024 года.
В свою очередь закрытие сделки ожидается после завершения всех необходимых юридических и административных процедур.
В августе прошлого года из отчета компании стало известно о том, что производитель планирует продать свои активы в России и, возможно, заняться оптовым бизнесом.
Hugo Boss AG - немецкая компания, занимающаяся производством модной одежды. Основана в 1923 году, штаб-квартира находится в городе Метцинген. Бренд в марте 2022 года заявил о приостановке всех продаж в России в электронном и розничном виде.
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ЭкономикаРоссияВиктор ЕвтуховМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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