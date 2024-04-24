https://ria.ru/20240424/aktivy-1941977476.html
На Западе не поддержали выкуп заблокированных бумаг у россиян
На Западе не поддержали выкуп заблокированных бумаг у россиян - РИА Новости, 24.04.2024
На Западе не поддержали выкуп заблокированных бумаг у россиян
Европейский депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом свидетельствует информация на сайте депозитария... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T12:00
2024-04-24T12:00
2024-04-24T16:57
экономика
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Европейский депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом свидетельствует информация на сайте депозитария. "Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции", — говорится в публикации. В марте Минфин России сообщил, что считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после санкций против "СПБ Биржи", тоже попали под механизм обмена замороженными активами. Ранее министерство анонсировало запуск механизма обмена замороженных активов российских инвесторов. Прием заявок физических лиц начался 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.Банк России со своей стороны сообщил, что иностранные заблокированные ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены лишь те бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".
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экономика, россия, евросоюз
Экономика, Россия, Евросоюз
На Западе не поддержали выкуп заблокированных бумаг у россиян
Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у россиян
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости.
Европейский депозитарий Clearstream не поддержал выкуп заблокированных бумаг у инвесторов из России. Об этом свидетельствует
информация на сайте депозитария.
"Напоминаем клиентам об их обязательстве соблюдать требования ЕС и другие применимые санкции", — говорится в публикации.
В марте Минфин России сообщил, что считает справедливым, чтобы иностранные акции, заблокированные после санкций против "СПБ Биржи", тоже попали под механизм обмена замороженными активами. Ранее министерство анонсировало запуск механизма обмена замороженных активов российских инвесторов. Прием заявок физических лиц начался 25 марта и завершится 8 мая, они смогут предъявить к выкупу более 3500 биржевых инструментов.
Банк России со своей стороны сообщил, что иностранные заблокированные ценные бумаги не попадут под обмен замороженных активов, к выкупу могут быть предъявлены лишь те бумаги, которые хранились по цепочке "СПБ Банк" - НРД - иностранные депозитарии.
Процедура обмена заблокированными активами предполагает, что иностранцы получат возможность приобрести у российских розничных инвесторов заблокированные зарубежные активы за счет денежных средств на счетах типа "С".