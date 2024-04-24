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Запад развязал против России гибридную агрессию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.04.2024
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16:19 24.04.2024 (обновлено: 16:21 24.04.2024)
https://ria.ru/20240424/agressiya-1942074917.html
Запад развязал против России гибридную агрессию, заявил Нарышкин
Запад развязал против России гибридную агрессию, заявил Нарышкин - РИА Новости, 24.04.2024
Запад развязал против России гибридную агрессию, заявил Нарышкин
"Русофобские политические силы" западных стран развязали против России "гибридную агрессию" и пытаются превратить историю в поле битвы, заявил директор Службы... РИА Новости, 24.04.2024
2024-04-24T16:19
2024-04-24T16:21
россия
сергей нарышкин
в мире
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Русофобские политические силы" западных стран развязали против России "гибридную агрессию" и пытаются превратить историю в поле битвы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. "Сегодня против России развязана настоящая гибридная агрессия алчными, злыми, русофобскими политическими силами группы западных государств. Они пытаются превратить историю, события прошлых лет в настоящее поле битвы. Под их ударами оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины: от исторического языкового культурного единства Древнерусского государства до решающей роли Красной Армии, Советского Союза в победе над гитлеровской Германией", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной проведению акции "Диктант Победы". Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля во всех 89 регионах России и в 60 странах мира.
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россия, сергей нарышкин, в мире
Россия, Сергей Нарышкин, В мире
Запад развязал против России гибридную агрессию, заявил Нарышкин

Нарышкин: русофобские силы Запада пытаются превратить историю в поле битвы

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСергей Нарышкин
Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Сергей Нарышкин. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. "Русофобские политические силы" западных стран развязали против России "гибридную агрессию" и пытаются превратить историю в поле битвы, заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.
"Сегодня против России развязана настоящая гибридная агрессия алчными, злыми, русофобскими политическими силами группы западных государств. Они пытаются превратить историю, события прошлых лет в настоящее поле битвы. Под их ударами оказываются и давно доказанные, подтвержденные неопровержимыми фактами истины: от исторического языкового культурного единства Древнерусского государства до решающей роли Красной Армии, Советского Союза в победе над гитлеровской Германией", - сказал Нарышкин на пресс-конференции, посвященной проведению акции "Диктант Победы".
Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля во всех 89 регионах России и в 60 странах мира.
Изображение сгенерировано ИИ
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