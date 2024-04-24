https://ria.ru/20240424/abatskoe-1941922791.html

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров - РИА Новости, 24.04.2024

Уровень воды в реке Ишим в тюменском селе Абатское достиг 935 сантиметров

Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа поднялся на 19 сантиметров и достиг к 8.00 мск среды 935 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 24.04.2024

2024-04-24T08:27

2024-04-24T08:27

2024-04-24T08:33

ишим (река)

наводнения в россии — 2024

тюменская область

тобол (река)

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 апр – РИА Новости. Уровень воды в реке Ишим в селе Абатское Тюменской области за два часа поднялся на 19 сантиметров и достиг к 8.00 мск среды 935 сантиметров, сообщает информационный центр правительства региона в Telegram-канале.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 06.00 мск среды уровень воды в Абатском составлял 919 сантиметров, прибавив за сутки 149 сантиметров. Сейчас уровень воды в Абастком достиг 935 сантиметров. Критическая отметка опасного явления для этого населенного пункта составляет 960 сантиметров.Согласно открытым данным, всего в муниципалитете проживают почти 19 тысяч человек, в селе Абатском - порядка 8 тысяч.Режим ЧС в Тюменской области ввели 8 апреля, пик паводка ожидается 23-25 апреля. Уровень реки в городе Ишим около одноименного города в ночь на 20 апреля преодолел критическую отметку. В понедельник уровень воды в Ишиме в районе одноименного города, где проживает порядка 64 тысяч человек, начал медленно снижаться, но Тобол, в свою очередь, начал интенсивный подъем в районе села Коркино.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

тобол (река)

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ишим (река), наводнения в россии — 2024, тюменская область, тобол (река), происшествия