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Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов - РИА Новости, 23.04.2024
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19:23 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/zhitel-1941866660.html
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов - РИА Новости, 23.04.2024
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов, в клетки к которым подселились спасающиеся от воды мыши, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T19:23
2024-04-23T19:23
курган
тобол (река)
наводнения в россии — 2024
общество
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КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов, в клетки к которым подселились спасающиеся от воды мыши, передает корреспондент РИА Новости. По данным корреспондента, спасатели Центроспас-Югория на лодке свозили жителя Кургана к затопленному дому на улице Красина, где остались 24 кролика. Они сидят в клетках, которые хозяин из-за паводка заблаговременно поставил на крышу гаража, а потом поднял еще и на стеллажи, чтоб вода точно не достала. Если убрать крышки клеток, то можно увидеть у кормушек по пять-шесть светлых маленьких мышек. Здесь они нашли сухое и сытное место, где можно переждать паводок. "Приехал, накормил, напоил, посчитал – 24, все на месте… У кроликов бункерные кормушки, туда входит от 3,5 до 8 литров корма, хватает на 8-10 дней… Ушастики пережили наводнение, осталось только дождаться, когда сойдет вода, и снова переезжать на свое старое место", - рассказал РИА Новости курганец Михаил. В его доме (сложен из бруса) затоплен первый этаж. На второй этаж семья убрала всю более-менее новую мебель, а холодильник увезли на работу. По словам мужчины, он с супругой и ребенком временно переехал в квартиру к маминой коллеге. После этого он 17 апреля приходил в свое жилье, чтобы покормить кроликов. Уровень воды в реке Тобол тогда был 848 сантиметров, в сапогах мужчина смог добраться до родной улица, но дальше воды было слишком много, не пройти, поэтому ему пришлось лезть "только на руках" по забору достаточно приличную дистанцию до своего гаража. Пока кролики ужинали, вода прибывала: обратно Михаил не решился идти прежним способом и вызвал спасателей. "Сейчас осмотрел участок: крыльцо от дома отпало и уплыло, еще тюк сена, а ведь только недавно его купил, и дрова мои по улице плывут", - добавил курганец.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
https://ria.ru/20240416/kurgan-1940293189.html
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60
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Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов, в клетки к которым подселились спасающиеся от воды мыши, передает корреспондент РИА Новости. В доме остались 24 кролика. Они сидят в клетках, которые хозяин из-за паводка заблаговременно поставил на крышу гаража, а потом поднял еще и на стеллажи, чтоб вода точно не достала. Если убрать крышки клеток, то можно увидеть у кормушек по пять-шесть светлых маленьких мышек. Здесь они нашли сухое и сытное место, где можно переждать паводок.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, общество
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Общество
Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов

Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов после паводка

Читать ria.ru в
КУРГАН, 23 апр - РИА Новости. Житель Кургана плавает в затопленный дом кормить кроликов, в клетки к которым подселились спасающиеся от воды мыши, передает корреспондент РИА Новости.
По данным корреспондента, спасатели Центроспас-Югория на лодке свозили жителя Кургана к затопленному дому на улице Красина, где остались 24 кролика. Они сидят в клетках, которые хозяин из-за паводка заблаговременно поставил на крышу гаража, а потом поднял еще и на стеллажи, чтоб вода точно не достала. Если убрать крышки клеток, то можно увидеть у кормушек по пять-шесть светлых маленьких мышек. Здесь они нашли сухое и сытное место, где можно переждать паводок.
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"Приехал, накормил, напоил, посчитал – 24, все на месте… У кроликов бункерные кормушки, туда входит от 3,5 до 8 литров корма, хватает на 8-10 дней… Ушастики пережили наводнение, осталось только дождаться, когда сойдет вода, и снова переезжать на свое старое место", - рассказал РИА Новости курганец Михаил.
В его доме (сложен из бруса) затоплен первый этаж. На второй этаж семья убрала всю более-менее новую мебель, а холодильник увезли на работу. По словам мужчины, он с супругой и ребенком временно переехал в квартиру к маминой коллеге. После этого он 17 апреля приходил в свое жилье, чтобы покормить кроликов. Уровень воды в реке Тобол тогда был 848 сантиметров, в сапогах мужчина смог добраться до родной улица, но дальше воды было слишком много, не пройти, поэтому ему пришлось лезть "только на руках" по забору достаточно приличную дистанцию до своего гаража. Пока кролики ужинали, вода прибывала: обратно Михаил не решился идти прежним способом и вызвал спасателей.
"Сейчас осмотрел участок: крыльцо от дома отпало и уплыло, еще тюк сена, а ведь только недавно его купил, и дрова мои по улице плывут", - добавил курганец.
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КурганТобол (река)Наводнения в России — 2024Общество
 
 
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