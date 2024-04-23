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ЕС сократил закупки украинского зерна впервые с начала протестов фермеров - РИА Новости, 23.04.2024
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05:28 23.04.2024 (обновлено: 05:48 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/zerno-1941665404.html
ЕС сократил закупки украинского зерна впервые с начала протестов фермеров
ЕС сократил закупки украинского зерна впервые с начала протестов фермеров - РИА Новости, 23.04.2024
ЕС сократил закупки украинского зерна впервые с начала протестов фермеров
Евросоюз впервые с начала массовых фермерских протестов сократил закупки украинского зерна - в феврале его импорт упал более чем на 20%, следует из расчетов РИА РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:28
2024-04-23T05:48
в мире
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Евросоюз впервые с начала массовых фермерских протестов сократил закупки украинского зерна - в феврале его импорт упал более чем на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы. В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. Массовый характер недовольство стало приобретать к концу прошлого года: повышение стоимости топлива и удобрений, а также обвал цен на фермерскую продукцию из-за ввоза украинских товаров привели к распространению недовольства на 12 государств. Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна – на 21%, до 2 миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее, что стало первым сокращением с октября прошлого года. При этом в 2023 году в конце зимы поставки, наоборот, росли. Сильнее всего закупки сократили Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза). Крупнейшие покупатели украинского зерна также заметно уменьшили его ввоз: Испания - на 18%, до 1,3 миллиона тонн, Нидерланды – в 1,5 раза, до 166 тысяч тонн, а Италия – на треть, до 162 тысяч тонн. В то же время были и страны, нарастившие импорт, – это утроившие его Бельгия и Ирландия, до 64 и 93 тысяч тонн соответственно. При этом ввоз остальной агропродукции с Украины в Евросоюз, наоборот, вырос – на 3%, до 1,2 миллиона тонн. Сильнее всего выросли поставки напитков – на треть, до 8,8 тысячи тонн, а также растительных материалов – на 23%, до 37 тысяч тонн.
https://ria.ru/20240322/porazhenie-1934826355.html
https://ria.ru/20240321/ukraina-1934606143.html
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в мире, экономика, нидерланды, европа, румыния, евросоюз, украина
В мире, Экономика, Нидерланды, Европа, Румыния, Евросоюз, Украина
ЕС сократил закупки украинского зерна впервые с начала протестов фермеров

Импорт украинского зерна в ЕС в феврале упал более чем на 20%

© AP Photo / Andrew KravchenkoГрузовик разгружает зерно
Грузовик разгружает зерно - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Грузовик разгружает зерно. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Евросоюз впервые с начала массовых фермерских протестов сократил закупки украинского зерна - в феврале его импорт упал более чем на 20%, следует из расчетов РИА Новости по данным европейской статслужбы.
В Европе фермерские протесты продолжаются уже несколько лет - первые прошли еще в 2019 году в Нидерландах на фоне ужесточения "зеленого" регулирования в стране. Массовый характер недовольство стало приобретать к концу прошлого года: повышение стоимости топлива и удобрений, а также обвал цен на фермерскую продукцию из-за ввоза украинских товаров привели к распространению недовольства на 12 государств.
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Евросоюз в феврале этого года резко сократил закупки украинского зерна – на 21%, до 2 миллионов тонн с 2,5 миллиона тонн месяцем ранее, что стало первым сокращением с октября прошлого года. При этом в 2023 году в конце зимы поставки, наоборот, росли.
Сильнее всего закупки сократили Румыния (в 1,9 раза), Франция (в 1,7 раза) и Болгария (в 1,6 раза). Крупнейшие покупатели украинского зерна также заметно уменьшили его ввоз: Испания - на 18%, до 1,3 миллиона тонн, Нидерланды – в 1,5 раза, до 166 тысяч тонн, а Италия – на треть, до 162 тысяч тонн.
В то же время были и страны, нарастившие импорт, – это утроившие его Бельгия и Ирландия, до 64 и 93 тысяч тонн соответственно.
При этом ввоз остальной агропродукции с Украины в Евросоюз, наоборот, вырос – на 3%, до 1,2 миллиона тонн. Сильнее всего выросли поставки напитков – на треть, до 8,8 тысячи тонн, а также растительных материалов – на 23%, до 37 тысяч тонн.
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