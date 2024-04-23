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Посольство России в Мексике решает проблему недопуска россиян на авиарейсы - РИА Новости, 23.04.2024
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03:59 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/zemskiy-1941662177.html
Посольство России в Мексике решает проблему недопуска россиян на авиарейсы
Посольство России в Мексике решает проблему недопуска россиян на авиарейсы - РИА Новости, 23.04.2024
Посольство России в Мексике решает проблему недопуска россиян на авиарейсы
Российское посольство в Мехико в курсе случаев недопуска россиян на авиарейсы в Латинскую Америку и находится на связи с компетентными органами Мексики для... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T03:59
2024-04-23T03:59
в мире
мексика
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латинская америка
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Российское посольство в Мехико в курсе случаев недопуска россиян на авиарейсы в Латинскую Америку и находится на связи с компетентными органами Мексики для разрешения трудностей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андрей Земский. "В последнее время возросло количество подобных ситуаций. Однако стоит учитывать, что это касается не только российских граждан. В настоящее время в Мексике в целом наблюдается ужесточение требований пограничного контроля для иностранцев из-за обострения миграционного вопроса в стране, в том числе принимая во внимание тот факт, что многие люди используют Мексику, как транзитную страну. Посольство находится на связи со всеми компетентными органами Мексики, мы работаем над решением этих возникших трудностей", - сказал Земский. Дипломат напомнил российским туристам о необходимости строго следовать всем предписаниям миграционной службы Мексики, особенно того, что касается оформления необходимых документов, подтверждающих туристические цели въезда - обратных билетов, оплаченной брони в гостинице и подтверждения финансовой обеспеченности пребывания. "В случае наличия обоснованных сомнений с иностранцами проводится дополнительное собеседование, в ходе которого гражданин России имеет право связаться с дипломатическим представительством. Также обращаем ваше внимание, что можно оформить и обычную визу в консульских учреждениях Мексики вместо электронных разрешений на въезд, как более надежного решения миграционных вопросов", - добавил Земский. Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
https://ria.ru/20240421/nedopusk-1941373611.html
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в мире, мексика, россия, латинская америка, turkish airlines
В мире, Мексика, Россия, Латинская Америка, Turkish Airlines
Посольство России в Мексике решает проблему недопуска россиян на авиарейсы

Посольство России занимается случаями недопуска россиян на рейсы в Мексике

© РИА Новости / Дмитрий ЗнаменскийАэропорт Мехико
Аэропорт Мехико - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Дмитрий Знаменский
Аэропорт Мехико. Архивное фото
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МЕХИКО, 23 апр - РИА Новости. Российское посольство в Мехико в курсе случаев недопуска россиян на авиарейсы в Латинскую Америку и находится на связи с компетентными органами Мексики для разрешения трудностей, сообщил РИА Новости пресс-секретарь дипмиссии Андрей Земский.
"В последнее время возросло количество подобных ситуаций. Однако стоит учитывать, что это касается не только российских граждан. В настоящее время в Мексике в целом наблюдается ужесточение требований пограничного контроля для иностранцев из-за обострения миграционного вопроса в стране, в том числе принимая во внимание тот факт, что многие люди используют Мексику, как транзитную страну. Посольство находится на связи со всеми компетентными органами Мексики, мы работаем над решением этих возникших трудностей", - сказал Земский.
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Дипломат напомнил российским туристам о необходимости строго следовать всем предписаниям миграционной службы Мексики, особенно того, что касается оформления необходимых документов, подтверждающих туристические цели въезда - обратных билетов, оплаченной брони в гостинице и подтверждения финансовой обеспеченности пребывания.
"В случае наличия обоснованных сомнений с иностранцами проводится дополнительное собеседование, в ходе которого гражданин России имеет право связаться с дипломатическим представительством. Также обращаем ваше внимание, что можно оформить и обычную визу в консульских учреждениях Мексики вместо электронных разрешений на въезд, как более надежного решения миграционных вопросов", - добавил Земский.
Turkish Airlines с конца февраля не допускает на рейсы из Стамбула в Латинскую Америку пассажиров, в том числе россиян, по ряду причин, среди которых отсутствие багажа или "чистый" паспорт, в ряде случаев мотивировка не озвучивается, рассказали ранее РИА Новости снятые с рейсов граждане. Некоторые из них собираются судиться с авиакомпанией. Одна из пострадавших пассажирок поделилась с РИА Новости ответом авиакомпании, в котором Turkish Airlines заявила, что решение о недопуске пассажиров принимается сторонней компанией, обеспечивающей безопасность в аэропорту. Проблема с недопуском россиян приобрела систематический характер и негативно влияет на престиж компании, заявил ранее РИА Новости генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов.
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