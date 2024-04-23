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Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:55 23.04.2024 (обновлено: 03:22 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/zelenskiy-1941659774.html
Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского
Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского - РИА Новости, 23.04.2024
Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского
Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение ВСУ, поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T02:55
2024-04-23T03:22
специальная военная операция на украине
в мире
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение ВСУ, поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым условиям, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom."Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. &lt;…&gt; Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", — сказал он.По мнению разведчика, никакие поставки вооружений не изменят ситуацию для Киева, поскольку численное преимущество все равно остается за российской армией."Превосходство по вооружениям за Россией, у них есть огневая мощь, опыт и так далее. А Украина растеряла все это. &lt;…&gt; Они погибают на поле боя. Мы видим, как они приближаются к краху. Так что Зеленский живет в каком-то мире фантазий", — резюмировал Риттер.В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует началу переговорного процесса о разрешении конфликта и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240423/kongress-1941657702.html
https://ria.ru/20240422/ritter-1941545838.html
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в мире, украина, киев, сша, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, США, Россия, Вооруженные силы Украины
Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского

Скотт Риттер: армия России адаптируется к поставкам любых новых вооружений ВСУ

© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение ВСУ, поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым условиям, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
"Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. <…> Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", — сказал он.
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По мнению разведчика, никакие поставки вооружений не изменят ситуацию для Киева, поскольку численное преимущество все равно остается за российской армией.
"Превосходство по вооружениям за Россией, у них есть огневая мощь, опыт и так далее. А Украина растеряла все это. <…> Они погибают на поле боя. Мы видим, как они приближаются к краху. Так что Зеленский живет в каком-то мире фантазий", — резюмировал Риттер.
В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует началу переговорного процесса о разрешении конфликта и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
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