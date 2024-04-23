Фантазер. В Штатах развеяли безумные надежды Зеленского
Скотт Риттер: армия России адаптируется к поставкам любых новых вооружений ВСУ
© Офіс Президента УкраїниПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Офіс Президента України
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Поставки дальнобойных ракет ATACMS не изменят положение ВСУ, поскольку армия России имеет численное преимущество и обладает способностью адаптироваться к новым условиям, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouТube-каналу Judging Freedom.
"Русские только и делают, что адаптируются. Когда мы дали украинцам HIMARS, русские изменили подход к ведению боевых действий, и теперь они их уничтожают. <…> Дайте украинцам ATACMS — это лишь поменяет правила игры на какое-то время, затем русские снова адаптируются, и все реалии на поле боя вернутся на круги своя", — сказал он.
По мнению разведчика, никакие поставки вооружений не изменят ситуацию для Киева, поскольку численное преимущество все равно остается за российской армией.
"Превосходство по вооружениям за Россией, у них есть огневая мощь, опыт и так далее. А Украина растеряла все это. <…> Они погибают на поле боя. Мы видим, как они приближаются к краху. Так что Зеленский живет в каком-то мире фантазий", — резюмировал Риттер.
В Кремле не раз заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует началу переговорного процесса о разрешении конфликта и будет иметь негативный эффект. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.