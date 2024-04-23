https://ria.ru/20240423/zdorove-1941792207.html

Руденя определил задачи по проведению летней оздоровительной кампании

Руденя определил задачи по проведению летней оздоровительной кампании - РИА Новости, 23.04.2024

Руденя определил задачи по проведению летней оздоровительной кампании

Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по проведению в регионе летней оздоровительной кампании, в этом году ожидается рост числа школьников,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T16:10

2024-04-23T16:10

2024-04-23T16:10

тверская область

орск

бердянск

игорь руденя

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Губернатор Тверской области Игорь Руденя определил задачи по проведению в регионе летней оздоровительной кампании, в этом году ожидается рост числа школьников, которые будут находиться на летнем отдыхе, сообщает пресс-служба правительства области. Там отметили, что готовность региона к проведению летней оздоровительной кампании была рассмотрена на заседании правительства Тверской области под руководством Рудени. "В Тверской области в этом году увеличится количество школьников, которые, как мы планируем, будут находиться на летнем оздоровительном отдыхе. Особенно важно, что существенно растет число лагерей труда и отдыха, в которых дети могут не только интересно отдохнуть, но и с пользой провести каникулы, получить трудовые навыки. Необходимо сохранить данные тенденции", - приводит пресс-служба слова Рудени. В материале отмечается, что летом текущего года в Тверской области планируется открытие 935 организаций (на 71 больше, чем в 2023 году), где различными формами отдыха обеспечат около 70 тысяч детей – на 3,5 тысячи больше, чем в прошлом году. В частности, увеличен охват лагерями труда и отдыха - предполагается работа 351 организации такого формата, где время с пользой проведут свыше 5 тысяч ребят. Они смогут получить профессиональные навыки и знания на предприятиях различного профиля, в учреждениях культуры, образования, организациях бюджетной сферы. Кроме того, школьники отдохнут в лагерях дневного пребывания, палаточных и загородных оздоровительных лагерях, смогут поучаствовать в походах, побывают в федеральных детских центрах. "Отдыхом и оздоровлением обеспечат ребят, нуждающихся в особой заботе: это дети участников специальной военной операции, ребята с ограничениями по здоровью, сироты, дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Губернатор поручил включить в зону повышенного внимания и многодетные семьи, им также нужно оказать поддержку в организации отдыха детей", - говорится в сообщении. Отмечается, что Тверская область этим летом примет в гости юных жителей Орска, Бердянска и Белгородской области. Кроме того, Верхневолжье вновь посетят студенты-филологи Луганского и Донецкого университетов в рамках "Летних школ". Руденя подчеркнул, что за время, оставшееся до начала летних каникул, важно обеспечить подготовку учреждений к приему детей, включая соблюдение санитарных требований, укрепление комплексной безопасности загородных лагерей, ремонт помещений, подготовку руководителей и вожатых, организацию качественного питания и медобслуживания детей. Также губернатор поручил вести постоянный мониторинг подготовки и дальнейшей работы всех организаций отдыха. Еще одна задача, которая должна решаться при активном участии муниципалитетов на системной основе, – обновление материально-технической базы лагерей. По данным пресс-службы, Руденя обозначил ключевые направления работы с подрастающим поколением во время летней кампании. Особое внимание требуется уделить профориентационным мероприятиям, военно-патриотическому, спортивному, культурному воспитанию. Приоритетным Руденя назвал общение детей и подростков с участниками спецоперации. В летний период в организациях отдыха будут трудиться более 7 тысяч специалистов: педагоги, вожатые, медперсонал, работники пищеблока. Так, в текущем году к работе приступят свыше 1,1 тысячи педагогов, студентов колледжей и вузов, прошедшие обучение в ресурсном центре "Вожатый Тверской области". Сотрудники учреждений отдыха проходят аттестацию, медицинское обследование и вакцинацию.

https://ria.ru/20240419/nagrady-1941064552.html

https://ria.ru/20240416/gazifikatsiya-1940382756.html

орск

бердянск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

орск, бердянск, игорь руденя