https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941892370.html
В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолета
В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолета - РИА Новости, 23.04.2024
В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолета
Пассажир в международном аэропорту Сочи, который перед посадкой проник на борт самолета авиакомпании "Россия" и устроил дебош, задержан, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:33
2024-04-23T22:33
2024-04-23T22:33
происшествия
сочи
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СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Пассажир в международном аэропорту Сочи, который перед посадкой проник на борт самолета авиакомпании "Россия" и устроил дебош, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи. Видео с инцидентом появилось ранее в Telegram-канале Mash. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем расстегивает брюки и пытается поджечь сумку на плече. На попытки пресечь его действия бортпроводником, кидается в драку. "Все легли, я себя жгу!", выкрикивает агрессор и снова включает зажигалку. "Пассажир, прошедший предполетный досмотр, и не имея при себе запрещённых предметов, однако, находясь в неадекватном состоянии, проник на перрон, взломав аварийную дверь. Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании "Россия". В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что аварийную дверь мужчина взломал "из терминала в чистой зоне".
https://ria.ru/20240413/narushitel-1939844007.html
https://ria.ru/20240412/draka-1939685282.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, сочи
В Сочи задержали дебошира, проникшего на борт самолета
В Сочи задержали пассажира, проникшего на борт самолета и устроившего дебош
СОЧИ, 23 апр – РИА Новости. Пассажир в международном аэропорту Сочи, который перед посадкой проник на борт самолета авиакомпании "Россия" и устроил дебош, задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта Сочи.
Видео с инцидентом появилось ранее в Telegram-канале Mash. На кадрах мужчина в самолете без пассажиров дает команду лечь на землю, затем расстегивает брюки и пытается поджечь сумку на плече. На попытки пресечь его действия бортпроводником, кидается в драку. "Все легли, я себя жгу!", выкрикивает агрессор и снова включает зажигалку.
"Пассажир, прошедший предполетный досмотр, и не имея при себе запрещённых предметов, однако, находясь в неадекватном состоянии, проник на перрон, взломав аварийную дверь. Он забежал на борт воздушного судна авиакомпании "Россия". В кратчайшие сроки сотрудниками службы транспортной безопасности и полиции нарушитель был задержан для дальнейшего выяснения обстоятельств произошедшего", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что аварийную дверь мужчина взломал "из терминала в чистой зоне".