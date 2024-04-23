Рейтинг@Mail.ru
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма - РИА Новости, 23.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:47 23.04.2024 (обновлено: 20:48 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941881239.html
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма - РИА Новости, 23.04.2024
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма, у него также изъяли самодельное... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:47
2024-04-23T20:48
происшествия
россия
республика ингушетия
магас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_591:347:3092:1754_1920x0_80_0_0_7f85f38d993c1ecf079f5b3c52aadc24.jpg
НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма, у него также изъяли самодельное взрывное устройство, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что злоумышленник под тремя публикациями в одном из мессенджеров оставил комментарии, содержащие, согласно заключению эксперта, публичное оправдание терроризма, а также деятельности участников незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, во время обыска места проживания задержанного в Магасе силовики изъяли боеприпас разрывного действия кустарного изготовления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Публичное оправдание терроризма", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240423/svyaschennik-1941769060.html
https://ria.ru/20240321/zaderzhanie-1934598275.html
россия
республика ингушетия
магас
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818719073_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_3f862b843dfc9e06327701ff2c213be9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, республика ингушетия, магас
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Магас
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

МВД: в Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма, у него также изъяли самодельное взрывное устройство, сообщило региональное МВД.
"Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что злоумышленник под тремя публикациями в одном из мессенджеров оставил комментарии, содержащие, согласно заключению эксперта, публичное оправдание терроризма, а также деятельности участников незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики", - говорится в сообщении.
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Источник: католического священника в Омске заподозрили в оправдании нацизма
Вчера, 14:17
Кроме того, во время обыска места проживания задержанного в Магасе силовики изъяли боеприпас разрывного действия кустарного изготовления.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Публичное оправдание терроризма", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.
Сотрудник ФСБ России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Мариуполе задержали двух человек по подозрению в оправдании терроризма
21 марта, 07:07
 
ПроисшествияРоссияРеспублика ИнгушетияМагас
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала