https://ria.ru/20240423/zaderzhanie-1941881239.html
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма - РИА Новости, 23.04.2024
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма, у него также изъяли самодельное... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T20:47
2024-04-23T20:47
2024-04-23T20:48
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НАЛЬЧИК, 23 апр – РИА Новости. Сотрудники правоохранительных органов Ингушетии задержали местного жителя, которого подозревают в оправдании терроризма, у него также изъяли самодельное взрывное устройство, сообщило региональное МВД. "Сотрудники Центра противодействия экстремизму МВД по Республике Ингушетия совместно с коллегами из УФСБ России по Ингушетии при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 25-летнего местного жителя. Предварительно установлено, что злоумышленник под тремя публикациями в одном из мессенджеров оставил комментарии, содержащие, согласно заключению эксперта, публичное оправдание терроризма, а также деятельности участников незаконных вооруженных формирований на территории Чеченской Республики", - говорится в сообщении. Кроме того, во время обыска места проживания задержанного в Магасе силовики изъяли боеприпас разрывного действия кустарного изготовления. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статьям "Публичное оправдание терроризма", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывных устройств" и "Незаконное изготовление взрывных устройств" УК РФ, санкции которых предусматривают до 10 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20240423/svyaschennik-1941769060.html
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происшествия, россия, республика ингушетия, магас
Происшествия, Россия, Республика Ингушетия, Магас
В Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма
МВД: в Ингушетии задержали мужчину, подозреваемого в оправдании терроризма