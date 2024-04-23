https://ria.ru/20240423/vzryvy-1941892534.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске

Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T22:39

2024-04-23T22:39

2024-04-23T23:35

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Днепре (украинское название города Днепропетровск. — Прим. ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

днепропетровск

полтавская область

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в мире, днепропетровск, полтавская область