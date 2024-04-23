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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске - РИА Новости, 23.04.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Страна". РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T22:39
2024-04-23T22:39
2024-04-23T23:35
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Взрыв прогремел в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщает во вторник украинское издание "Страна". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской и Полтавской областях объявлена воздушная тревога. "Сообщают о взрыве в Днепре (украинское название города Днепропетровск. — Прим. ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания. Официальной информации о взрыве пока не поступало.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, днепропетровск, полтавская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровск, Полтавская область
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Днепропетровске
"Страна": В Днепре прогремел взрыв