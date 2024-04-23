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Украинские СМИ сообщили о новом мощном взрыве в Одессе

Украинские СМИ сообщили о новом мощном взрыве в Одессе - РИА Новости, 23.04.2024

Украинские СМИ сообщили о новом мощном взрыве в Одессе

Новый мощный взрыв раздался в Одессе, в регионе продолжается воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T02:48

2024-04-23T02:48

2024-04-23T02:49

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый мощный взрыв раздался в Одессе, в регионе продолжается воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели". В ночь на вторник издание уже сообщало о взрывах в Одессе. "Одесса, местные паблики сообщают об очередном мощном взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Киевской, Одесской и Николаевской областях Украины. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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