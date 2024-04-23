Украинские СМИ сообщили о новом мощном взрыве в Одессе
"Зеркало недели": в Одессе прогремел мощный взрыв
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh KiperПожарные в Одессе
© AP Photo / Telegram Channel of Odesa Region Governor Oleh Kiper
Пожарные в Одессе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый мощный взрыв раздался в Одессе, в регионе продолжается воздушная тревога, сообщает украинское издание "Зеркало недели".
В ночь на вторник издание уже сообщало о взрывах в Одессе.
"Одесса, местные паблики сообщают об очередном мощном взрыве", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Согласно данным украинского министерства цифровой трансформации, тревога объявлена в Киевской, Одесской и Николаевской областях Украины.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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