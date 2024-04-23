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Сериков: регвыплату 250 тысяч рублей смогут получить больше бойцов СВО - РИА Новости, 23.04.2024
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Липецкая область
 
18:13 23.04.2024
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Сериков: регвыплату 250 тысяч рублей смогут получить больше бойцов СВО
Сериков: регвыплату 250 тысяч рублей смогут получить больше бойцов СВО - РИА Новости, 23.04.2024
Сериков: регвыплату 250 тысяч рублей смогут получить больше бойцов СВО
Депутаты Липецкого областного Совета в ходе очередной сессии внесли изменения в бюджет и расширили меры поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:13
2024-04-23T18:13
липецкая область
россия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета в ходе очередной сессии внесли изменения в бюджет и расширили меры поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента. "Региональные выплаты и льготы получат жители области, заключившие контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о пребывании в добровольческом формировании. Раньше на это могли претендовать только те, кто подписал контракт с Министерством обороны России. На такие же льготы смогут претендовать и ранее мобилизованные участники СВО и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны России. В частности, они смогут получить выплату в 250 тысяч рублей", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, слова которого привели в пресс-службе. Он добавил, что почти на семь миллиардов рублей выросли расходы бюджета Липецкой области. В основном они увеличены за счёт остатков средств на счетах. "Регион приступает к масштабным ремонтам жилых домов и социальной инфраструктуры. Один миллиард рублей выделяется на проведение капитального ремонта общедомовых инженерных сетей. На эти средства мы приведем в порядок 50 многоквартирных домов. Разрабатывается программа на несколько лет, с перспективой привлечения софинансирования из федерального бюджета", - подчеркнул Сериков. Существенный объем средств из областного бюджета, по словам спикера облсовета, пойдет на поддержку и развитие липецкого здравоохранения. Около 800 миллионов рублей направлено на бесплатные лекарства для онкобольных. Выделены дополнительные средства на капитальный ремонт больниц и поликлиник, выплаты врачам, сообщили в пресс-службе.
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россия, сво, поддержка
Липецкая область, Россия, СВО, поддержка

Сериков: регвыплату 250 тысяч рублей смогут получить больше бойцов СВО

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Депутаты Липецкого областного Совета в ходе очередной сессии внесли изменения в бюджет и расширили меры поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба регионального парламента.
"Региональные выплаты и льготы получат жители области, заключившие контракт с Федеральной службой войск национальной гвардии РФ о пребывании в добровольческом формировании. Раньше на это могли претендовать только те, кто подписал контракт с Министерством обороны России. На такие же льготы смогут претендовать и ранее мобилизованные участники СВО и военнослужащие по призыву, впоследствии заключившие контракт с Минобороны России. В частности, они смогут получить выплату в 250 тысяч рублей", - отметил председатель Липецкого областного Совета депутатов Владимир Сериков, слова которого привели в пресс-службе.
Обучение мобилизованных элитными подразделениями ВДВ на одном из полигонов в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
В Липецкой области расширили меры поддержки участников СВО
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Он добавил, что почти на семь миллиардов рублей выросли расходы бюджета Липецкой области. В основном они увеличены за счёт остатков средств на счетах.
"Регион приступает к масштабным ремонтам жилых домов и социальной инфраструктуры. Один миллиард рублей выделяется на проведение капитального ремонта общедомовых инженерных сетей. На эти средства мы приведем в порядок 50 многоквартирных домов. Разрабатывается программа на несколько лет, с перспективой привлечения софинансирования из федерального бюджета", - подчеркнул Сериков.
Существенный объем средств из областного бюджета, по словам спикера облсовета, пойдет на поддержку и развитие липецкого здравоохранения. Около 800 миллионов рублей направлено на бесплатные лекарства для онкобольных. Выделены дополнительные средства на капитальный ремонт больниц и поликлиник, выплаты врачам, сообщили в пресс-службе.
 
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