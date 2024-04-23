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Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные

Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные - РИА Новости, 23.04.2024

Вильфанд пообещал москвичам теплые выходные

В субботу и воскресенье в Москве прогнозируется от 16 до 21 градуса днем и около 10 градусов ночью, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T03:23

2024-04-23T03:23

2024-04-23T03:23

общество

москва

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. В субботу и воскресенье в Москве прогнозируется от 16 до 21 градуса днем и около 10 градусов ночью, осадков не ожидается, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "В субботу и воскресенье опять очень комфортная температура - от 16 до 21 градусов днем. Ночные температуры - около 10, и без осадков", - сказал Вильфанд, По его словам, такая погода будет на 3-4 градуса выше климатической нормы для Москвы.

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общество, москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр