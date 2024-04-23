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"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ

"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024

"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ

Новый американский пакет помощи для ВСУ не изменит ситуации на Украине, заявил польский генерал Богуслав Пацек в статье для Onet. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T18:39

2024-04-23T18:39

2024-04-23T18:39

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый американский пакет помощи для ВСУ не изменит ситуации на Украине, заявил польский генерал Богуслав Пацек в статье для Onet."Эти 14 миллиардов долларов можно сравнить с различными предыдущими пакетами, которых уже было много. Я думаю, что этого нового пакета должно хватить на несколько месяцев. Он позволит Украине выжить. Я также надеюсь, что он значительно укрепит Украину, придав ей силы для обороны, но сам по себе судьбу этого конфликта он не изменит", — отметил он.По словам генерала, давление ВС России на передовой не ослабевает. Пацек пояснил, что сейчас для Украины настало очень тяжелое время."Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться", — резюмировал эксперт.Во вторник сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. В субботу его уже приняла палата представителей. Как накануне заявил Владимир Зеленский, президент США Джо Байден пообещал подписать документ "немедленно" после его одобрения сенаторами.По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

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