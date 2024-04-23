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"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:39 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/vsu-1941854521.html
"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ
"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ - РИА Новости, 23.04.2024
"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ
Новый американский пакет помощи для ВСУ не изменит ситуации на Украине, заявил польский генерал Богуслав Пацек в статье для Onet. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T18:39
2024-04-23T18:39
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый американский пакет помощи для ВСУ не изменит ситуации на Украине, заявил польский генерал Богуслав Пацек в статье для Onet."Эти 14 миллиардов долларов можно сравнить с различными предыдущими пакетами, которых уже было много. Я думаю, что этого нового пакета должно хватить на несколько месяцев. Он позволит Украине выжить. Я также надеюсь, что он значительно укрепит Украину, придав ей силы для обороны, но сам по себе судьбу этого конфликта он не изменит", — отметил он.По словам генерала, давление ВС России на передовой не ослабевает. Пацек пояснил, что сейчас для Украины настало очень тяжелое время."Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться", — резюмировал эксперт.Во вторник сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. В субботу его уже приняла палата представителей. Как накануне заявил Владимир Зеленский, президент США Джо Байден пообещал подписать документ "немедленно" после его одобрения сенаторами.По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941794479.html
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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владимир путин, джо байден, киев, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин, Джо Байден, Киев, США
"Должно хватить". Польский генерал дал неутешительный прогноз ВСУ

Генерал Пацек: новый пакет помощи от США не изменит ход конфликта для ВСУ

© AP Photo / Shandyba MykytaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Shandyba Mykyta
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Новый американский пакет помощи для ВСУ не изменит ситуации на Украине, заявил польский генерал Богуслав Пацек в статье для Onet.
"Эти 14 миллиардов долларов можно сравнить с различными предыдущими пакетами, которых уже было много. Я думаю, что этого нового пакета должно хватить на несколько месяцев. Он позволит Украине выжить. Я также надеюсь, что он значительно укрепит Украину, придав ей силы для обороны, но сам по себе судьбу этого конфликта он не изменит", — отметил он.
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По словам генерала, давление ВС России на передовой не ослабевает. Пацек пояснил, что сейчас для Украины настало очень тяжелое время.
"Что касается обороны, Украина держится из последних сил. Не хватает всего. Не только боеприпасов, но и многого другого, что позволило бы ей эффективно обороняться", — резюмировал эксперт.
Во вторник сенат рассмотрит законопроект о выделении киевскому режиму почти 61 миллиарда долларов. В субботу его уже приняла палата представителей. Как накануне заявил Владимир Зеленский, президент США Джо Байден пообещал подписать документ "немедленно" после его одобрения сенаторами.
По словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты.
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Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФВладимир ПутинДжо БайденКиевСША
 
 
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