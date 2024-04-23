https://ria.ru/20240423/vpk-1941756180.html

ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу

ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.04.2024

ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу

Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками,... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:17

2024-04-23T13:17

2024-04-23T13:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

сша

сергей шойгу

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/06/1931513958_0:0:2146:1207_1920x0_80_0_0_99925cf45019865eae80a5928a777f1d.jpg

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших Вооруженных сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции. Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.

https://ria.ru/20231219/konstruktory-1916726095.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы рф