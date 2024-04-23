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ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.04.2024
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу
Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:17
2024-04-23T13:17
2024-04-23T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
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сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших Вооруженных сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции. Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу
Шойгу: ВПК России продолжит увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам США