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ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:17 23.04.2024
https://ria.ru/20240423/vpk-1941756180.html
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу - РИА Новости, 23.04.2024
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу
Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T13:17
2024-04-23T13:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
сша
сергей шойгу
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. "Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших Вооруженных сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции. Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
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безопасность, россия, сша, сергей шойгу, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, США, Сергей Шойгу, Вооруженные силы РФ
ВПК будет увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам, заявил Шойгу

Шойгу: ВПК России продолжит увеличивать выпуск вооружения соразмерно угрозам США

© Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкРЛС "Енисей" на предприятии концерна "Алмаз-Антей"
РЛС Енисей на предприятии концерна Алмаз-Антей
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РЛС "Енисей" на предприятии концерна "Алмаз-Антей". Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Российский военно-промышленный комплекс (ВПК) продолжит увеличивать выпуск вооружения и военной техники соразмерно угрозам, создаваемым США и их союзниками, сообщил во вторник глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших Вооруженных сил. Об этом свидетельствует обстановка в зоне специальной военной операции. Соразмерно угрозам, создаваемым Соединенными Штатами и их союзниками, продолжим совершенствовать состав и структуру Вооруженных сил, увеличивать выпуск наиболее востребованных образцов вооружения и военной техники", - сказал Шойгу на заседании коллегии Минобороны России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияСШАСергей ШойгуВооруженные силы РФ
 
 
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