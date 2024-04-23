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В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США - РИА Новости, 23.04.2024
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
Являются Китай и США партнерами или противниками - это фундаментальный вопрос, который не допускает ошибок, заявил представитель департамента стран Северной... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T07:44
2024-04-23T07:44
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ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Являются Китай и США партнерами или противниками - это фундаментальный вопрос, который не допускает ошибок, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай. "Являются в конечном счете Китай и США партнерами или противниками - это фундаментальный вопрос, в котором нельзя совершить непоправимую ошибку", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. Он отметил, что соперничество между крупными странами не решит проблем, с которыми сталкиваются Китай, США и весь мир. "Китай и США - два крупных государства, они не могут не поддерживать связи, не общаться и тем более не могут вступать в конфронтацию и противостояние", - подчеркнул дипломат. Ранее госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.
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в мире, китай, сша
В МИД Китая назвали фундаментальный вопрос в отношениях с США
МИД КНР: Китаю необходимо понять, партнеры ли ему США или враги
ПЕКИН, 23 апр – РИА Новости. Являются Китай и США партнерами или противниками - это фундаментальный вопрос, который не допускает ошибок, заявил представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР на брифинге в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай.
"Являются в конечном счете Китай и США партнерами или противниками - это фундаментальный вопрос, в котором нельзя совершить непоправимую ошибку", - сказал дипломат, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что соперничество между крупными странами не решит проблем, с которыми сталкиваются Китай, США и весь мир.
"Китай и США - два крупных государства, они не могут не поддерживать связи, не общаться и тем более не могут вступать в конфронтацию и противостояние", - подчеркнул дипломат.
Ранее госдепартамент США и МИД КНР сообщили, что Блинкен посетит Китай 24-26 апреля.