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Уровень реки Урал у Оренбурга уменьшился ниже опасного уровня - РИА Новости, 23.04.2024
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05:39 23.04.2024 (обновлено: 05:45 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vlasti-1941665851.html
Уровень реки Урал у Оренбурга уменьшился ниже опасного уровня
Уровень реки Урал у Оренбурга уменьшился ниже опасного уровня - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень реки Урал у Оренбурга уменьшился ниже опасного уровня
Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T05:39
2024-04-23T05:45
оренбург
наводнения в россии — 2024
оренбургская область
оренбургский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области."На 6.00 (4.00 мск) 23 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 920 сантиметров (минус 11 сантиметров с 20.00 (18.00 мск); опасный уровень 930 сантиметров). Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы 858 сантиметров (минус 14 сантиметров с 20.00 (18.00 мск); опасный уровень 870 сантиметров)", - говорится в сообщении.Накануне в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщали, что паводковая ситуация на территории Оренбургской области стабилизировалась, уровни воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижаются.
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оренбург
оренбургская область
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оренбург, наводнения в россии — 2024, оренбургская область, оренбургский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Оренбург, Наводнения в России — 2024, Оренбургская область, Оренбургский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
Уровень реки Урал у Оренбурга уменьшился ниже опасного уровня

Власти: уровень Урала у Оренбурга уменьшился ниже 930 см

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаводок в Оренбурге
Паводок в Оренбурге - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Паводок в Оренбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в Урале у Оренбурга снизился на 11 сантиметров, до 920 сантиметров, что ниже опасного уровня в 930 сантиметров, сообщается в Telegram-канале муниципального образования Оренбургский район Оренбургской области.
"На 6.00 (4.00 мск) 23 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 920 сантиметров (минус 11 сантиметров с 20.00 (18.00 мск); опасный уровень 930 сантиметров). Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы 858 сантиметров (минус 14 сантиметров с 20.00 (18.00 мск); опасный уровень 870 сантиметров)", - говорится в сообщении.
Накануне в пресс-службе МЧС России РИА Новости сообщали, что паводковая ситуация на территории Оренбургской области стабилизировалась, уровни воды в подтопленных населенных пунктах устойчиво снижаются.
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
Весенние паводки в России: где самая тяжелая ситуация
3 апреля, 19:17
 
ОренбургНаводнения в России — 2024Оренбургская областьОренбургский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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