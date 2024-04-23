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Убившие полицейского военные ВСУ везли боеприпасы, заявил прокурор - РИА Новости, 23.04.2024
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11:26 23.04.2024 (обновлено: 11:37 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/vinnitsa-1941716411.html
Убившие полицейского военные ВСУ везли боеприпасы, заявил прокурор
Убившие полицейского военные ВСУ везли боеприпасы, заявил прокурор - РИА Новости, 23.04.2024
Убившие полицейского военные ВСУ везли боеприпасы, заявил прокурор
Военные ВСУ, убившие полицейского в Виннице, во время совершения преступления везли с собой около сотни боевых гранат и 25 тысяч патронов к стрелковому оружию,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T11:26
2024-04-23T11:37
в мире
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ближний восток
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игорь коротченко
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные ВСУ, убившие полицейского в Виннице, во время совершения преступления везли с собой около сотни боевых гранат и 25 тысяч патронов к стрелковому оружию, сообщил глава Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк. Украинские СМИ 20 апреля сообщили, что двое мужчин в военной форме застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. Позже подозреваемых задержали, ими оказались отец и сын. "(Подозреваемые - ред.) действительно сообщили, что в водоеме они оставили определенное количество боеприпасов... На данный момент проведен осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов... Найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45", - заявил Рыхлюк в эфире украинского телеканала "Киев 24". Как подчеркнул Рыхлюк, это предварительные данные и следственные действия еще ведутся. По словам подозреваемых, свой арсенал они намеревались хранить в доме в Винницкой области, о намерении же сбыть оружие следователи утверждать пока не могут. В октябре прошлого года сообщалось, что украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет. Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле 2023 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
https://ria.ru/20240421/ubiystvo-1941376070.html
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в мире, украина, ближний восток, африка, игорь коротченко, цамто
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В мире
Убившие полицейского военные ВСУ везли боеприпасы, заявил прокурор

Прокурор: убившие полицейского военные ВСУ везли 100 гранат и 25 тысяч патронов

© Фото : Національна поліція України Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© Фото : Національна поліція України
Задержание украинских военных, застреливших полицейского в Виннице. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военные ВСУ, убившие полицейского в Виннице, во время совершения преступления везли с собой около сотни боевых гранат и 25 тысяч патронов к стрелковому оружию, сообщил глава Винницкой специализированной прокуратуры в сфере обороны Алексей Рыхлюк.
Украинские СМИ 20 апреля сообщили, что двое мужчин в военной форме застрелили полицейского на блокпосту в Винницкой области, после чего их автомобиль был замечен по дороге в Одесскую область. Командование сухопутных войск Украины признало, что злоумышленники являются военнослужащими одной из частей ВСУ. Позже подозреваемых задержали, ими оказались отец и сын.
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
СМИ: военные, убившие полицейского в Виннице, везли боевые гранаты
21 апреля, 18:39
«
"(Подозреваемые - ред.) действительно сообщили, что в водоеме они оставили определенное количество боеприпасов... На данный момент проведен осмотр места происшествия с участием взрывотехников и водолазов... Найдено около 100 гранат, а также около 100 запалов к ним и около 25 тысяч патронов к стрелковому оружию калибра 5,45", - заявил Рыхлюк в эфире украинского телеканала "Киев 24".
Как подчеркнул Рыхлюк, это предварительные данные и следственные действия еще ведутся. По словам подозреваемых, свой арсенал они намеревались хранить в доме в Винницкой области, о намерении же сбыть оружие следователи утверждать пока не могут.
В октябре прошлого года сообщалось, что украинцы продают оружие и взрывчатку, в частности, заряды C4, поставленные ранее Киеву западными странами в рамках пакетов военной помощи, на "черном рынке" через даркнет.
Также сообщалось, что западные образцы вооружений из украинских поставок были обнаружены, в частности, у боевиков из сектора Газа. В июле 2023 года директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко сообщал РИА Новости, что по оценке ЦАМТО от 10 до 15% поставляемых на Украину систем вооружений дальше нелегальными схемами реэкспортируются на Ближний Восток, в Азиатско-Тихоокеанский регион, в Африку.
Подозреваемые в убийстве полицейского в Винницкой области
Под Винницей начали операцию по перехвату после убийства полицейского
20 апреля, 11:06
 
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