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Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 20 сантиметров
Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 20 сантиметров - РИА Новости, 23.04.2024
Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 20 сантиметров
Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за последние сутки снизился на 20 сантиметров и составляет 966 сантиметров,... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T06:26
2024-04-23T06:26
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ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за последние сутки снизился на 20 сантиметров и составляет 966 сантиметров, сообщает пресс-служба правительства региона.Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров)."По данным гидропоста на 08.00 (06.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 966 сантиметров", - говорится в сообщении.В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды 10 метров 48 сантиметров, в районе Кетово - 10 метров 19 сантиметров, наблюдается снижение, уточняется в сообщении.
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курган, тобол (река), наводнения в россии — 2024, происшествия
Курган, Тобол (река), Наводнения в России — 2024, Происшествия
Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 20 сантиметров
Власти: уровень Тобола у Кургана снизился до 966 см
ЧЕЛЯБИНСК, 23 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) вторника, за последние сутки снизился на 20 сантиметров и составляет 966 сантиметров, сообщает пресс-служба правительства региона.
Как сообщала горадминистрация, утром понедельника уровень воды в реке Тобол у Кургана составлял 986 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров).
"По данным гидропоста на 08.00 (06.00 мск) на 23 апреля уровень воды в Тоболе в районе Кургана составил 966 сантиметров", - говорится в сообщении.
В Кетовском округе в районе населенного пункта Санаторная уровень воды 10 метров 48 сантиметров, в районе Кетово - 10 метров 19 сантиметров, наблюдается снижение, уточняется в сообщении.