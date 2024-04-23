https://ria.ru/20240423/ukraina-1941889067.html
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 23.04.2024
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T21:58
2024-04-23T21:58
2024-04-23T21:58
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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным ресурса, тревога в Сумской и Харьковской областях звучит уже примерно час, в остальных регионах она объявлена около 21.30. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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россия, украина, николаевская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины, в мире
Россия, Украина, Николаевская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, В мире
В пяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Харьковской и еще в четырех областях Украины объявили воздушную тревогу