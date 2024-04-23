Российское посольство прокомментировало выделение Британией помощи Украине
Посольство РФ: помощь Лондона совпала с решением Киева по украинцам за рубежом
© РИА Новости / Алекс Макнотон | Перейти в медиабанкГлавное здание посольства России в Великобритании
Главное здание посольства России в Великобритании. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. Посольство РФ в Лондоне, комментируя выделение Британией нового пакета военной помощи Украине, заявило, что это объявление неслучайно совпало с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг украинцам призывного возраста за рубежом, говорится в комментарии дипмиссии, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Ранее украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что МИД Украины направило руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении граждан Украины призывного возраста, исключение – оформление удостоверения личности для возвращения на Украину.
"Впору задуматься и о гуманитарном аспекте анонсированного британского военного транша. Эта новость неслучайно совпала с решением Киева прекратить предоставление консульских услуг проживающим за рубежом украинским мужчинам призывного возраста. Явно исполняя свою часть "сделки", режим Владимира Зеленского активизирует мобилизационные мероприятия, призванные загнать побольше собственных граждан на передний край проспонсированного Западом "конфликта по доверенности" против России", - заявили в посольстве.
При этом в дипмиссии указали, что, несмотря на круглосуточную антироссийскую пропаганду, в Британии по-прежнему остается немало думающих людей, которые осознают, что происходящее чревато для Украины и украинцев, о которых якобы заботится официальный Лондон, катастрофическим сценарием.
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Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в ходе визита в Польшу сообщил в выделении Киеву дополнительных 500 миллионов фунтов стерлингов военной помощи. До этого на Даунинг-стрит сообщали, что Британия также предоставит Украине крупнейший пакет военного оборудования, в том числе крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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