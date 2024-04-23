https://ria.ru/20240423/ukraina-1941796688.html
Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине
Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине - РИА Новости, 23.04.2024
Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине
Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост, считает... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T16:00
2024-04-23T16:00
2024-04-23T16:01
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
апты алаудинов
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6b3120601b7a5c4dc552482317b38ce2.jpg
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Деньги, выделяемые США на помощь Украине, возможно, направят на дальнобойные ракеты, которыми могут попытаться провести атаку на Крымский мост, считает замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, решение о выделении дополнительной помощи Киеву было ожидаемо, оно еще больше разорит Украину и обогатит Соединенные Штаты. "Расслабляться и говорить, что деньги им дадут и ничего с этим не поменяется, не приходится. Им (Украине – ред.), я так полагаю, сейчас будут давать все, что у них (Запада – ред.) есть дальнобойное, попытаются им дать в рамках этой помощи. Я так думаю, в основном эти деньги будут нацелены на то, чтобы провести атаку именно, может быть, на наш Крымский мост", - сказал Алаудинов в эфире телеканала "Россия 1". При этом он отметил, что какой бы ни была помощь Запада, нужно понимать, что Украина не в состоянии собрать такое количество войск, чтобы их подготовить и на линии боевого соприкосновения сделать что-то решающее, что могло бы поменять исход СВО. Он напомнил, что уверен в завершении спецоперации осенью этого года.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240423/zapad-1941584809.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/15/1840232034_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed03933355e0dabab716218df4ff4b3b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, апты алаудинов, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Апты Алаудинов, Дмитрий Песков, В мире
Алаудинов предположил, на что пойдут американские деньги на Украине
Алаудинов: деньги США на помощь Украине могут направить на дальнобойные ракеты