СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ
NYT: США испытывают на Украине программу Project Maven для обработки изображений
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий в окопе
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американские специалисты испытывают в зоне боевых действий на Украине Project Maven — программу искусственного интеллекта для обработки изображений, пишет газета The New York Times.
"Project Maven <...> тестируют на передовой на Украине", — говорится в статье.
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По информации издания, американские, британские и украинские офицеры вместе с военными подрядчиками размышляют над тем, как "найти и использовать российскую уязвимость".
Технологии, появившиеся в результате эволюции Project Maven, применяются в центре по сбору разведданных на американской базе в Европе. Украина получила разновидность этих технологий, но наиболее важные для американской разведки данные ей не предоставляют, говорится в публикации.
Как утверждает газета, после начала конфликта на Украине американские военные дали понять украинским коллегам, что у них имеется информация о передвижении российских войск, но из-за ограничений, наложенных президентом Джо Байденом, они могли предоставить лишь "картину поля боя", без подробностей об объектах.
По сведениям The New York Times, тестирование технологий ИИ на Украине показало неоднозначные результаты. С одной стороны, у военных появилась возможность собирать воедино информацию о передвижении войск и с помощью алгоритмов предугадывать их дальнейшие действия. С другой стороны, неясно, будет ли новых технологий достаточно для того, чтобы изменить ход конфликта. К тому же, пишет газета, Россия адаптируется к их применению.
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