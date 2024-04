https://ria.ru/20240423/ukraina-1941785335.html

СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ

СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ - РИА Новости, 23.04.2024

СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ

Американские специалисты испытывают в зоне боевых действий на Украине Project Maven — программу искусственного интеллекта для обработки изображений, пишет... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23

2024-04-23T15:28

2024-04-23T16:54

специальная военная операция на украине

технологии

украина

сша

европа

джо байден

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американские специалисты испытывают в зоне боевых действий на Украине Project Maven — программу искусственного интеллекта для обработки изображений, пишет газета The New York Times. "Project Maven <...> тестируют на передовой на Украине", — говорится в статье.По информации издания, американские, британские и украинские офицеры вместе с военными подрядчиками размышляют над тем, как "найти и использовать российскую уязвимость". Технологии, появившиеся в результате эволюции Project Maven, применяются в центре по сбору разведданных на американской базе в Европе. Украина получила разновидность этих технологий, но наиболее важные для американской разведки данные ей не предоставляют, говорится в публикации. Как утверждает газета, после начала конфликта на Украине американские военные дали понять украинским коллегам, что у них имеется информация о передвижении российских войск, но из-за ограничений, наложенных президентом Джо Байденом, они могли предоставить лишь "картину поля боя", без подробностей об объектах. По сведениям The New York Times, тестирование технологий ИИ на Украине показало неоднозначные результаты. С одной стороны, у военных появилась возможность собирать воедино информацию о передвижении войск и с помощью алгоритмов предугадывать их дальнейшие действия. С другой стороны, неясно, будет ли новых технологий достаточно для того, чтобы изменить ход конфликта. К тому же, пишет газета, Россия адаптируется к их применению.

украина

сша

европа

2024

