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СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 23.04.2024 (обновлено: 16:54 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941785335.html
СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ
СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ - РИА Новости, 23.04.2024
СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ
Американские специалисты испытывают в зоне боевых действий на Украине Project Maven — программу искусственного интеллекта для обработки изображений, пишет... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T15:28
2024-04-23T16:54
специальная военная операция на украине
технологии
украина
сша
европа
джо байден
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американские специалисты испытывают в зоне боевых действий на Украине Project Maven — программу искусственного интеллекта для обработки изображений, пишет газета The New York Times. "Project Maven &lt;...&gt; тестируют на передовой на Украине", — говорится в статье.По информации издания, американские, британские и украинские офицеры вместе с военными подрядчиками размышляют над тем, как "найти и использовать российскую уязвимость". Технологии, появившиеся в результате эволюции Project Maven, применяются в центре по сбору разведданных на американской базе в Европе. Украина получила разновидность этих технологий, но наиболее важные для американской разведки данные ей не предоставляют, говорится в публикации. Как утверждает газета, после начала конфликта на Украине американские военные дали понять украинским коллегам, что у них имеется информация о передвижении российских войск, но из-за ограничений, наложенных президентом Джо Байденом, они могли предоставить лишь "картину поля боя", без подробностей об объектах. По сведениям The New York Times, тестирование технологий ИИ на Украине показало неоднозначные результаты. С одной стороны, у военных появилась возможность собирать воедино информацию о передвижении войск и с помощью алгоритмов предугадывать их дальнейшие действия. С другой стороны, неясно, будет ли новых технологий достаточно для того, чтобы изменить ход конфликта. К тому же, пишет газета, Россия адаптируется к их применению.
https://ria.ru/20231202/ii-1913392670.html
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украина
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технологии, украина, сша, европа, джо байден
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, США, Европа, Джо Байден
СМИ узнали об испытаниях США на Украине программы использования ИИ

NYT: США испытывают на Украине программу Project Maven для обработки изображений

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинский военнослужащий в окопе
Украинский военнослужащий в окопе - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинский военнослужащий в окопе. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американские специалисты испытывают в зоне боевых действий на Украине Project Maven — программу искусственного интеллекта для обработки изображений, пишет газета The New York Times.
"Project Maven <...> тестируют на передовой на Украине", — говорится в статье.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Пентагон оценил риски выхода искусственного интеллекта из-под контроля
2 декабря 2023, 22:45
По информации издания, американские, британские и украинские офицеры вместе с военными подрядчиками размышляют над тем, как "найти и использовать российскую уязвимость".
Технологии, появившиеся в результате эволюции Project Maven, применяются в центре по сбору разведданных на американской базе в Европе. Украина получила разновидность этих технологий, но наиболее важные для американской разведки данные ей не предоставляют, говорится в публикации.
Как утверждает газета, после начала конфликта на Украине американские военные дали понять украинским коллегам, что у них имеется информация о передвижении российских войск, но из-за ограничений, наложенных президентом Джо Байденом, они могли предоставить лишь "картину поля боя", без подробностей об объектах.
По сведениям The New York Times, тестирование технологий ИИ на Украине показало неоднозначные результаты. С одной стороны, у военных появилась возможность собирать воедино информацию о передвижении войск и с помощью алгоритмов предугадывать их дальнейшие действия. С другой стороны, неясно, будет ли новых технологий достаточно для того, чтобы изменить ход конфликта. К тому же, пишет газета, Россия адаптируется к их применению.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
Разработчики ИИ составят конкуренцию ведущим разведкам мира, заявил эксперт
19 октября 2023, 03:46
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаСШАЕвропаДжо Байден
 
 
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