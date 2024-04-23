https://ria.ru/20240423/ukraina-1941772062.html

В Германии призвали к мирному разрешению конфликта на Украине

В Германии призвали к мирному разрешению конфликта на Украине - РИА Новости, 23.04.2024

В Германии призвали к мирному разрешению конфликта на Украине

Германии необходимо снять фокус с поддержки Киева оружием и уделить также внимание попыткам мирного разрешения конфликта на Украине, заявил экс-бургомистр... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T14:32

2024-04-23T14:32

2024-04-23T14:32

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олаф шольц

си цзиньпин

специальная военная операция на украине

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БЕРЛИН, 23 апр - РИА Новости. Германии необходимо снять фокус с поддержки Киева оружием и уделить также внимание попыткам мирного разрешения конфликта на Украине, заявил экс-бургомистр Берлина и депутат бундестага от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Михаэль Мюллер в подкасте издания Zeit. "Чего мне часто не хватает, так это продвижения дипломатических решений, организации конференций по разоружению и миру, попыток найти партнеров хотя бы для прекращения огня", - сказал политик. Мюллер подчеркнул, что считает военную поддержку Киева правильным устремлением, но раскритиковал попытки через фокус на поставках оружия "создать впечатление, что это могло бы решить проблемы". Также он подверг критике тот факт, что во внешней политике Германии оружие стало играть всё большую роль. Ранее канцлер Германии Олаф Шольц (СДПГ) написал в социальной сети Х, что в ходе своего недавнего визита в КНР попросил председателя Китая Си Цзиньпина повлиять на Москву с целью прекращения конфликта на Украине, поскольку слово Китая имеет вес в РФ. Также политик заявил, что Берлин и Пекин договорились поддержать мирную конференцию в Швейцарии, в которой не будет участвовать РФ, и схожие конференции в будущем. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать, но ожидаются до 120 глав государств. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, но надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии. В феврале в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин рассказал, что переговоры с Украиной в 2022 году были практически завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией — издал такой указ. Россия же никогда не отказывалась от переговоров, и Путин об этом говорил. В интервью российскому журналисту Павлу Зарубину он также заявил, что не знает, хочет ли Запад мирного урегулирования украинского конфликта, но если да, то в России "готовы к диалогу". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Запад призывает Россию к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны. Президент РФ Владимир Путин заявил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ.

https://ria.ru/20240413/ukraina-1939752980.html

https://ria.ru/20240412/kheke-1939636799.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, москва, владимир путин, олаф шольц, си цзиньпин