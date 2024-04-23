https://ria.ru/20240423/ukraina-1941765167.html

На Украине военнообязанный умер по дороге в учебный центр

На Украине военнообязанный умер по дороге в учебный центр - РИА Новости, 23.04.2024

На Украине военнообязанный умер по дороге в учебный центр

Военнообязанный на Украине умер по дороге в учебный центр в результате эпилептического приступа, назначена служебная проверка, сообщили в Закарпатском областном РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T13:56

2024-04-23T13:56

2024-04-23T13:56

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Военнообязанный на Украине умер по дороге в учебный центр в результате эпилептического приступа, назначена служебная проверка, сообщили в Закарпатском областном военкомате. "По дороге в учебный центр у военнообязанного случился эпилептический приступ. Офицер сопровождения оказал первую домедицинскую помощь и вызвал скорую помощь, однако медики не успели. По данному факту назначена служебная проверка", - говорится в сообщении, опубликованном на странице Закарпатского областного военкомата в соцсети Facebook*. Офис генерального прокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний мужчина болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240415/zaderzhanie-1940220743.html

https://ria.ru/20240402/ukraina-1937405178.html

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