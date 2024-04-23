https://ria.ru/20240423/ukraina-1941750620.html

В США оценили вероятность возвращения Украины к прежним границам

В США оценили вероятность возвращения Украины к прежним границам - РИА Новости, 23.04.2024

В США оценили вероятность возвращения Украины к прежним границам

Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет газета New York Times. РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T12:59

2024-04-23T12:59

2024-04-23T12:59

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МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Возвращение Украины к существовавшим до начала военного конфликта границам малореалистично, пишет газета New York Times. "Самый реалистичный сценарий для Украины, это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но сможет удержать бóльшую часть своей территории, а затем экономически и стратегически интегрироваться в Европу. Это гораздо лучше, чем безоговорочное поражение", - считают авторы публикации. Они также отмечают, что многие эксперты скептично оценивают идею возвращения под контроль Киева Донбасса и Крыма, которые стали российскими регионами по итогам осенних референдумов 2022 года, "особенно после разочаровывающего контрнаступления в прошлом году". Некоторые эксперты уверены, что выделение западной помощи Киеву не поможет сдержать продвижение российских войск. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно". Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Украинское контрнаступление, о котором идет речь, началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин охарактеризовал его как провал. В январе Путин отмечал, что Украина провалила контрнаступление, инициатива находится в руках российских Вооруженных сил, и если так будет продолжаться, скоро встанет вопрос об украинской государственности. Как сообщал 19 декабря 2023 года министр обороны РФ Сергей Шойгу, в ходе своего контрнаступления ВСУ потеряли 159 тысяч военнослужащих, 121 самолет, 766 танков, включая 37 "Леопардов".

https://ria.ru/20240414/merkuris-1939992878.html

https://ria.ru/20240326/granitsa-1935951165.html

https://ria.ru/20240423/tsel-1941668219.html

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