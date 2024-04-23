США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко
Матвиенко: США никогда не были и не будут сторонниками мира на Украине
© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США будут продолжать радикальную политику по Украине, они никогда не были и не будут сторонниками мирных переговоров и договоренностей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
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"Это говорит о том, что американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать, потому что, говоря о мире, ну нельзя выделять средства на вооружение, на ракеты высокой дальности", - сказала Матвиенко.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.