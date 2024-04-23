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США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:30 23.04.2024 (обновлено: 10:32 23.04.2024)
https://ria.ru/20240423/ukraina-1941701429.html
США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко
США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024
США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко
США будут продолжать радикальную политику по Украине, они никогда не были и не будут сторонниками мирных переговоров и договоренностей, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-23T10:30
2024-04-23T10:32
специальная военная операция на украине
украина
россия
валентина матвиенко
конгресс сша
в мире
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США будут продолжать радикальную политику по Украине, они никогда не были и не будут сторонниками мирных переговоров и договоренностей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Это говорит о том, что американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать, потому что, говоря о мире, ну нельзя выделять средства на вооружение, на ракеты высокой дальности", - сказала Матвиенко. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html
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украина, россия, валентина матвиенко, конгресс сша, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Валентина Матвиенко, Конгресс США, В мире
США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко

Матвиенко: США никогда не были и не будут сторонниками мира на Украине

© AP Photo / Nariman El-MoftyФлаг США на площади Независимости в Киеве
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© AP Photo / Nariman El-Mofty
Флаг США на площади Независимости в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США будут продолжать радикальную политику по Украине, они никогда не были и не будут сторонниками мирных переговоров и договоренностей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости.
Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины.
«
"Это говорит о том, что американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать, потому что, говоря о мире, ну нельзя выделять средства на вооружение, на ракеты высокой дальности", - сказала Матвиенко.
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.
Купол здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Матвиенко объяснила стратегию США в ситуации с российскими активами
Вчера, 08:45
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияВалентина МатвиенкоКонгресс СШАВ мире
 
 
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