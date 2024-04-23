https://ria.ru/20240423/ukraina-1941701429.html

США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко

США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко - РИА Новости, 23.04.2024

США продолжат радикальную политику в отношении Украины, заявила Матвиенко

США будут продолжать радикальную политику по Украине, они никогда не были и не будут сторонниками мирных переговоров и договоренностей, заявила спикер Совфеда... РИА Новости, 23.04.2024

2024-04-23T10:30

2024-04-23T10:30

2024-04-23T10:32

специальная военная операция на украине

украина

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валентина матвиенко

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МОСКВА, 23 апр – РИА Новости. США будут продолжать радикальную политику по Украине, они никогда не были и не будут сторонниками мирных переговоров и договоренностей, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости. Палата представителей конгресса США в субботу большинством голосов приняла законопроект о выделении почти 61 миллиарда долларов Украине, а также законопроект, включающий положение о конфискации суверенных активов РФ в пользу Украины. "Это говорит о том, что американцы никогда на всем протяжении этих двух лет не были и не будут сторонниками мирных переговоров, договоренностей каких-то. Нет, они эту свою радикальную политику будут продолжать, потому что, говоря о мире, ну нельзя выделять средства на вооружение, на ракеты высокой дальности", - сказала Матвиенко. Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели.

https://ria.ru/20240423/aktivy-1941679236.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, валентина матвиенко, конгресс сша, в мире